Desempleo en Florida: DEO recortará a cientos de empleados del centro de llamadas la próxima semana

TAMPA, Florida (WFLA) – La agencia de desempleo de Florida tiene la intención de recortar cientos de empleos en centros de llamadas la próxima semana, a pesar de las continuas quejas sobre la accesibilidad al servicio al cliente.

El Departamento de Oportunidades Económicas argumenta que cortar esas posiciones particulares puede mejorar las comunicaciones de servicio al cliente. Pero los solicitantes de desempleo que luchan son escépticos.

“No estoy de acuerdo con su decisión de recortar estos empleos”, dijo Daniela Venda. “Necesitamos más personas, no menos”.

Atrapado en el “purgatorio pendiente” durante más de dos meses, Venda está desesperada por ayuda con su reclamo de desempleo.

Ella presentó el mismo día que fue suspendida de su trabajo de marketing a principios de mayo a través del sitio móvil de DEO. Por lo que puede ver, la agencia nunca la ingresó al sistema CONNECT y, sin un PIN proporcionado, todavía no tiene acceso.

Las horas de espera en el teléfono con el centro de atención telefónica de DEO no la llevan a ninguna parte.

“No pueden ayudar y solo dicen que lo siento, no hay nada que pueda hacer”, explicó Venda.

A pesar de innumerables anécdotas similares, el DEO confirma que está reduciendo el personal del centro de llamadas. Un portavoz le dijo a 8 On Your Side que la agencia está terminando contratos con dos proveedores, AECOM y United Data Technologies, por “no proporcionar servicios de alta calidad”.

Los contratos con ambas compañías se firmaron en abril para apoyar a la agencia abrumada y valieron un total combinado de $ 36 millones.

Sin embargo, la representante estatal Anna Eskamani está frustrada porque la respuesta oficial del DEO difiere de lo que se les dijo a los trabajadores despedidos.

Los correos electrónicos a algunos de esos trabajadores obtenidos por 8 On Your Side culpan a la falta de fondos, no de rendimiento, por los despidos. Sin embargo, los registros financieros estatales muestran que Florida solo pagó a una compañía, UDT, una fracción de lo que valía su contrato.

El DEO promete que más de 3.000 agentes de centros de llamadas seguirán trabajando en los teléfonos. Pero podrían despedirse hasta 800 personas el 21 de julio, un número preocupante para Eskamani.

“Por supuesto, ahora estamos preocupados por cientos de nuevos floridanos desempleados que ingresan a este sistema roto”, dijo.

Debido a que 8 On Your Side comprende lo difícil que ha sido para algunos solicitantes comunicarse con el DEO para rectificar problemas de reclamos, estamos aquí para ayudarlo. Al completar esta breve encuesta , nos está ayudando a recopilar datos sobre el alcance de los problemas persistentes de desempleo. A cambio, enviaremos su información al DEO en un esfuerzo por escalar su reclamo.

