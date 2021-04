Desde Sun N’ Fun hasta Renaissance Festival: 8 cosas divertidas para visitar en Tampa Bay este fin de semana

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los eventos más importantes están comenzando a reanudarse en el área de Tampa Bay, incluido Sun N ‘Fun este fin de semana y el Renaissance Festival recientemente reubicado.

Hemos recopilado 8 cosas divertidas, tanto grandes como pequeñas, a las que usted y su familia pueden asistir este fin de semana, presentadas sin ningún orden en particular.

Si sabe de algo que suceda en el área en el futuro, envíe un correo electrónico a online@wfla.com.

1. Bar Monte Italian Pop-Ups en Armature Works

Bar Monte, el bar itinerante italiano de Amaro Montenegro, estará de gira en Armature Works este fin de semana y el próximo. El bar contará con cócteles Monte y vuelos de degustación, así como juegos de mesa y de jardín. La empresa se ha asociado con los conceptos M.Bird, Steelbach y Stone’s Throw. El evento comienza el viernes.

2. Sun N ‘Fun

Sun N ‘Fun verá su primer fin de semana desde que fue cancelado el año pasado en medio de la pandemia de coronavirus. El evento comenzó el martes y WFLA News Channel 8 y Great 38 son socios de medios de comunicación. Los boletos aún están disponibles y los boletos comprados en 2020 también serán aceptados. La entrada general comienza en $ 170 por persona, los niños de 7 a 17 años cuestan $ 70 y los menores de 6 años recibirán entrada gratuita.

3. Festival del Renacimiento del Área de la Bahía

Otro evento cancelado previamente debido a la pandemia de coronavirus regresará este fin de semana, y todos los fines de semana hasta el 23 de mayo, esta vez con una nueva ubicación en el condado de Pasco en Withlacoochee River Park. Cuatro etapas de emoción incluirán músicos, magos, malabaristas, mimos y más, así como artistas que venden sus productos en el mercado del festival.

4. The Florida Orchestra – Fly Me to the Moon

La Orquesta de Florida y el trompetista Charles Lazarus interpretarán varios clásicos de big band en el Mahaffey Theatre este fin de semana. Los asientos en el piso principal oscilan entre $ 33 y $ 48 y los del Loge oscilan entre $ 18 y $ 48. Las funciones comienzan a las 8 pm el sábado y a las 2 pm el domingo.

5. Paseo de mascotas en Tampa Bay de SPCA – North Straub Park

La trigésima caminata anual de mascotas de SPCA Tampa Bay se llevará a cabo el sábado. La caminata de este año es gratuita para registrarse, pero, por supuesto, siempre se alienta la recaudación de fondos para estas mascotas adoptables. Se necesita una meta de recaudación de fondos de al menos $ 25 para recibir una camiseta oficial. El evento está programado para comenzar para los primeros 1,000 caminantes registrados a las 8:30 am del sábado.

Brandon Sunday Market

Los vendedores locales estarán presentes en el mercado y los asistentes podrán comprar productos frescos, comida, artesanías y más. También habrá camiones de comida en el lugar. La entrada es gratuita y el evento de Facebook del mercado promociona “mucho estacionamiento”. El evento comienza a las 10 am y se extiende hasta las 3 pm

7. “Primera Iglesia Unida de Nintendo” en Lowry Parcade

Además de máquinas de pinball, juegos de arcade, cerveza y un camión de comida, Lowry Parcade ofrecerá consolas Nintendo para jugar gratis este domingo. El parque está abierto desde las 5 pm hasta la medianoche.

8. Reunión de Corgi en Two Shepherds Taproom

Además del brunch con mimosas sin fondo, habrá una reunión para los corgis y sus dueños en Two Shepherds Taproom el domingo, ¡pero todas las razas son bienvenidas!