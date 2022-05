LAKELAND, Fla. (WFLA) – Con el aumento de la demanda de viviendas en el centro de Florida y la disminución de los campos de golf, “el green” se ha convertido en una propiedad inmobiliaria de primera para los desarrolladores.

“No me gusta en lo más mínimo. El camino pasa justo detrás de mi casa, lo que significa que tengo autos brillando en la ventana de mi habitación todas las noches”, dijo Jennifer Watson, quien vive en el desarrollo “Fairfield on the Tee”.

“Pensamos que estaríamos aquí los próximos 20 años”, dijo John Kochenburger, que vive al lado. “Realmente no queríamos vivir en una zona de construcción, así que ahora estamos en un punto en el que estamos debatiendo: ¿queremos vender?”

Les preocupa la transformación que está ocurriendo en el sitio del antiguo campo de golf de Wedgewood.

El campo de golf abrió por primera vez en 1931.

“Estaban perdiendo dinero por lo que escuché y no lo han mantenido como debería ser, pero aun así fue bueno tener un campo de golf en el patio trasero”, dijo Kochenburger.

Cerró en abril después de que los desarrolladores lo compraran por $4.5 millones en diciembre.

Fuente: Kimley-Horn & Associates

“Sabemos que el campo de golf está fallando. Sabemos que no se ve tan bien. ¿Cómo lo tomamos y realmente revitalizamos el vecindario?” dijo Jonathan Hall, socio de Ronin Assets.

Hall y su padre, John Hall, excomisionado del condado, planean construir más de 1,400 unidades de vivienda en la propiedad, que fue adquirida por SJD Development LLC. El desarrollo incluirá apartamentos, casas adosadas (townhouses) y viviendas unifamiliares.

“Vamos a reutilizar el antiguo camino de los carritos de golf, casi en los mismos lugares. Vamos a construir un camino de asfalto de 12 pies de ancho y convertirlo en un parque para caminar para que toda la comunidad pueda usarlo”, dijo Hall.

El proyecto requerirá algunos cambios de zona, que serán considerados por la Junta de Planificación y Zonificación de Lakeland el 17 de mayo.

Hall dijo que también se realizó un estudio de tráfico.

“Nos gustaría proponer una extensión de Lakeland Park Drive para ayudar a aliviar parte de ese tráfico, realinear parte de Wedgewood Boulevard”.