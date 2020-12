Derby Lane comienza un nuevo capítulo después de 95 años de carreras de galgos llega a su fin

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – La especulación ha comenzado en medio de un nuevo capítulo para la pista de galgos en funcionamiento más antigua del mundo. Todavía puede ir a Derby Lane para la sala de póquer o para las apuestas en transmisión simultánea, pero después de una carrera de 95 años, las carreras de perros galgos han terminado oficialmente.

La última carrera fue el domingo y ahora muchos quieren saber qué depara el futuro.

Los sentimientos están en conflicto en torno al final de las carreras de perros, pero una cosa es segura: está afectando a las empresas locales.

JJ’s Market y Deli al otro lado de la calle de Derby Lane dijeron que son conocidos por su ecléctica selección de comida, vino y cerveza. El director de vinos, David Borkan, dijo que su pequeña empresa está pasando apuros.

“COVID acaba de matarnos a golpes”, dijo Borkan.

Borkan continuó diciendo que el final de las carreras de perros será otro éxito.

“Vamos a ver un impacto en el negocio porque reducirá el tráfico”, dijo Borkan.

“Me siento muy triste por el final de las carreras”, dijo Dan, que no quiso dar su apellido. Dan vive en St. Pete y fue a jugar al póquer en Derby Lane el lunes.

Está preocupado por lo que significa la medida para el futuro del juego.

“¿Qué sigue? Has abierto ‘Pandora Box’, ahora que las carreras de perros están prohibidas, ¿qué quiere decir que no van después de las carreras de caballos?” Dijo Dan.



Imágenes tomadas por Christine McLarty de WFLA.

Mientras tanto, el comisionado del condado de Pinellas, Pat Gerard, está feliz con el cambio.

“¡Creo que es algo bueno! Nunca pensé que las carreras de perros fueran muy agradables para los perros”, dijo Gerard.

El director de marketing de Derby Lane, Alexis Winning, dijo que solo quedan tres estados donde las carreras de perros son legales. Hace dos años, se aprobó la Enmienda 13 de Florida para prohibir las apuestas en carreras de perros.

8 On Your Side preguntó a Winning si hay planes para desarrollar la tierra o si están buscando venderla.

No estaban disponibles para la cámara, pero enviaron a 8 On Your Side una declaración que decía: “Actualmente, no hay planes para desarrollar o vender la propiedad”.

“Personalmente, siempre me imaginé un estadio de los Rays allí mismo”, le dijo el comisionado Gerard a McLarty.

Ella no esta sola.

Una cosa en la que el comisionado del condado, el cliente de juegos de azar y la empresa están de acuerdo es en que quieren que la tierra se utilice para usos comerciales relacionados con los deportes.

“Sería bueno verlo remodelado en algo relacionado con los deportes”, dijo Dan.

“Quiero ver un estadio de béisbol [Rays] allí, ese sería mi estilo”, dijo Borkan.

Winning dijo que la mayoría de los perros que han competido en Derby Lane han sido adoptados.