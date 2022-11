TAMPA, Fla. (WFLA) – En la carrera por el Senado de los Estados Unidos, tanto el senador Marco Rubio como su rival demócrata, la congresista Val Demings, están haciendo de Tampa Bay una prioridad.

A cinco días del día de las elecciones, Demings destacó su lucha para proteger el derecho de las mujeres a elegir en Tampa el miércoles, mientras Rubio se enfoca en la economía y el crimen.

“Mientras trabajamos para continuar reduciendo los costos para los floridanos cotidianos, podemos proteger los derechos constitucionales al mismo tiempo”, dijo Demings. “Creo que podemos hacerlo todo cuando recordamos por qué estamos allí y eso es para proteger a las personas que representamos”.

Demings hizo una parada de campaña en Ybor City el miércoles, centrándose en su lucha por las mujeres y las niñas y su elección de abortar.

“Si bien castigamos al violador, como deberíamos, ¿realmente estamos diciendo que también debemos castigar a las mujeres y las niñas?”, dijo ella.

Demings se pronunció en contra de Rubio. Ella dijo que apoya un proyecto de ley para prohibir los abortos a nivel nacional después de 15 semanas.

“He dedicado mi vida al servicio público”, dijo Demings. “Me encanta proteger y servir a las personas, como trabajador social, como oficial de policía de carrera y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y nada cambiará cuando yo Estoy en el Senado de los Estados Unidos”.



Mientras tanto, Rubio hizo campaña en Naples el miércoles, realizando un “Getting Things Done Rally” en el VFW Post 7721. También apareció en Tampa en Grand Cathedral Cigars el día anterior.

“Ahora no se trata solo de ganar las elecciones, se trata de ganar el futuro”, dijo Rubio.

El enfoque de Rubio: la economía, la seguridad fronteriza y el crimen.

“Rechazamos desfinanciar a la policía. Rechazamos a los fiscales que no persiguen el crimen. Rechazamos una frontera abierta. Rechazamos los altos precios del petróleo y el gas y la destrucción de nuestra economía a través de la inflación”, dijo.

Rubio también destaca la importancia de votar.

“Si aún no ha votado, aún puede votar temprano. Si no, aún puede ir el día de las elecciones, pero si no vota, no cuenta”, dijo Rubio. “Si no cumplimos salir a votar y nuestra opinión no se convierte en acción electoral, entonces nada de esto importará”.