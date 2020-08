Demandan a CVS Pharmacy por negarse a surtir la receta de opioides de a una mujer de Riverview

RIVERVIEW, Fla. (WFLA) – Una mujer de Riverview lidera la acusación contra lo que ella llama discriminación de personas con dolor crónico, presentando una demanda colectiva contra la cadena de farmacias más grande de Estados Unidos, CVS.

Edit Fuog dice que en un movimiento para corregir el abuso de analgésicos en Estados Unidos, CVS ha estado discriminando a quienes necesitan medicación.

“En 2011 tenía cáncer de mama en etapa 1 y, a partir de ese momento, comencé a tener complicaciones muy raras”, dijo Fuog, quien fue nombrado demandante en la demanda colectiva.

Fuog tiene una larga historia médica. Además de sobrevivir al cáncer, ha sufrido MRSA, sepsis, lupus, síndrome de Guillain-Barre y ahora vive con un dolor crónico severo.

“Soy una de las muchas personas a las que les suceden cosas como estas y viven con dolor crónico, y no es una forma divertida de vivir”, dijo Fuog.

El médico le recetó medicamentos opioides, pero en noviembre de 2016, recibió malas noticias de su farmacéutico en CVS: ya no surtirían sus recetas de opioides.

“Él dice, mi consejo es que vayas a buscar una nueva farmacia. Yo dije, está bien. Eso es lo que comencé a hacer y desde entonces mi vida ha sido un infierno porque tengo suerte si encuentro una farmacia que los llene “, Recordó Fuog.

En una demanda colectiva de 31 páginas presentada en un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Rhode Island, donde tiene su sede CVS Pharmacy, Fuog y su abogado dicen que la compañía está violando la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. .

“Si tienen una pregunta, el farmacéutico debe levantar el teléfono, comunicarse con el médico y hacer esa pregunta, no rechazarla. Eso es lo que está sucediendo”, dijo Scott Hirsch, abogado de Foug en el caso.

Foug cree que al tratar de detener el abuso de los analgésicos, las farmacias están rechazando a las personas que los necesitan para vivir.

“Pero la forma en que está configurado el sistema ahora es imposible que alguien abuse de los medicamentos porque los médicos y las farmacias están todos conectados”, dijo Foug.

Marco Villarreal de 8 On Your Side hizo varios intentos de comunicarse con CVS Pharmacy sobre la demanda y sus políticas con respecto al surtido de recetas de opioides. No hemos recibido respuesta de nadie en la empresa.

