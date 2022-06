CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Se están produciendo diez películas en el condado de Pinellas y la más reciente está casi lista para terminarse.

“The Soulmate Search” terminará en el Innisbrook Golf & Spa Resort este fin de semana.

Las películas están siendo producidas por Danny Roth y David Yates, con incentivos de Visit St. Pete Clearwater y el Comisionado de Cine Tony Armer y el Director Ejecutivo Steve Hayes, el Consejo de Desarrollo Turístico y la Junta de Comisionados del Condado.

Cada película tiene un guión en el condado y promoverá el turismo.

La historia más reciente se describió de la siguiente manera:

” Aunque son personas muy diferentes, Ellen y Will tienen éxito en sus propios caminos: Ellen es una artista cada vez más popular y Will es un abogado de alto nivel con su firma familiar. La única área en la que no han tenido éxito es el amor. Cuando ambos firman con una misteriosa y exclusiva agencia de emparejamiento llamada Eternity y luego proceden a emparejarse, terminan en una nueva y salvaje aventura en la que no se inscribieron. ¿Serán capaces de ver más allá de sus diferencias y encontrar el amor verdadero? “

Cada película tendrá una fecha de emisión diferente, y que está por determinarse.

La primera película, “DOA at the PTA” se transmitirá el sábado por Lifetime.