De la falta de vivienda a una mano amiga: una mujer retribuyendo a través de la organización sin fines de lucro Pinellas después de las dificultades

CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Una mujer local que ha experimentado su parte de dificultades en el pasado ahora está trabajando en una organización sin fines de lucro del condado de Pinellas para ayudar a las personas de la comunidad que enfrentan la falta de vivienda, el hambre y la violencia doméstica.

Jonita Lewis ha sido vicepresidenta de asuntos comunitarios y asistente del presidente en Hope Villages of America en el condado de Pinellas durante poco más de dos años.

La organización devuelve a través de 80 bancos de alimentos en todo el condado , así como a través de un refugio familiar paraquienes se enfrentan a la falta de vivienda y una casa segura para quienes escapan de la violencia doméstica.

Lewis puede relacionarse con aquellos a quienes está ayudando, ya que en algún momento ella misma no tuvo hogar.

“Hace muchos años, estaba pasando por dificultades y me quedé sin hogar y en realidad era un invitado en Grace House. Así que esta organización ha sido cercana y querida para mi corazón durante muchos años”, dijo Lewis. “Y luego, hace unos años, terminé la universidad. Mi profesor universitario resultó ser el presidente y director ejecutivo de Hope Villages of America … No sabía, en ese momento, solo por estar en su clase, estaba casi en una entrevista para un puesto “.

Lewis dijo que le ofrecieron un puesto en la organización el día antes de graduarse.

Ella es responsable de la participación comunitaria, creando relaciones con líderes comunitarios y otras organizaciones sin fines de lucro para poder ayudar a más personas, así como su trabajo administrando y asistiendo al presidente y director ejecutivo de Hope Villages of America, ayudando a hacer crecer la organización.

Su parte favorita del trabajo es ayudar a los necesitados, ya que una vez estuvo en su puesto.

“Yo estaba en el otro extremo de esa mesa donde necesitaba esos servicios. Entonces sé exactamente cómo se sienten muchos de nuestros participantes. Necesitan una mano, no una limosna, o necesitan ayuda, una segunda oportunidad en la vida y estar en una posición en la que pueda retribuir y ayudar a quienes lo necesiten “, dijo.

La pandemia ha ralentizado las cosas para Lewis y dijo que le ha permitido apreciar su vida, su familia y sus oportunidades, “porque están aquí hoy y podrían desaparecer mañana”.

Hope Villages of America también se ha adaptado debido a la pandemia. Lewis dijo que, afortunadamente, la organización ha podido girar y continuar satisfaciendo las necesidades de la comunidad de una manera segura, lo que incluye convertir sus bancos de alimentos en autoservicio, donde una persona necesitada puede tener su baúl lleno de alimentos, así como limitación de la capacidad de la casa segura y Grace House.

Antes del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, Lewis ofreció consejos para las niñas.

Ella dijo que siguieras tus sueños, sin importar en qué tipo de situación te encontraras.

“El hecho de que estés pasando por una situación en este momento o por dificultades, no es el final para ti. No ha terminado. Así que una vez que te reúnas y, con suerte, esas chicas tendrán un sistema de apoyo, porque eso hace una gran diferencia. No lo hagas. ríndete “, dijo Lewis.