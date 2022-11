WIMAUMA, Fla (WFLA/Tampa Hoy) – Hace 5 meses fuimos testigos de una historia desgarradora. Jasmin Cervantes-García, una niña de apenas 12 años, llegaba en condición crítica al aeropuerto de Tampa tras sufrir un accidente de auto en México donde perdió a sus padres y abuelos.

Cindy García, tía de la menor, movió cielo y tierra para traerla a la Bahía de Tampa bajo una promesa. “Jasmin va a salir adelante, está en casa y ella va a salir adelante” . Sostuvo.

Y esa promesa se cumplió. Después de 5 largos meses y de tener un pronóstico reservado, Jasmin no solo logró abrir los ojos, su recuperación la llevó de vuelta a su hogar. “Ella no llegó moviéndose, ella no llegó hablando, ella llegó en una cama y eso es todo. A lo que está haciendo ahora, es un milagro de dios y como siempre he dicho ella está aquí por una razón”.

Ahora fuera del hospital y junto a sus seres queridos, Jasmin se enfoca diariamente en recuperar sus capacidades motoras, mientras disfruta de la compañía de los suyos. “Ella sí ha evolucionado mucho más en casa con su familia”. Afirmó Cindy.

Cindy nos dice que aunque Jasmin ya no están en el hospital, los cuidados continúan 24-7, con una agenda completa de terapias que van desde la rehabilitación física hasta la terapia del habla, teniendo avances significativos cada semana.

“Desde el principio dije que va a ser un largo tiempo de recuperación pero ya yo no quiero decir eso. Va a ser un tiempo de recuperación pero ya no va a ser largo como yo lo pensaba”.

Cindy nos dice que la misma fortaleza que la llevó a sobrevivir, la llevará a salir adelante. “El futuro de ella y lo puedo decir y me da gusto decirlo, que yo lo miro y que va a ser espectacular”.

Las terapias para Jasmin continuarán hasta que pueda recuperar la autonomía en todos los aspectos de su vida. Si quieres apoyar a la familia Cervantes-Garcia en el proceso de recuperacion de la niña de Wimauma, puedes hacer click en este enlace.