PINELLAS PARK, Fla. (WFLA) – Una cuidadora del condado de Pinellas enfrenta múltiples cargos después de que la policía dijera que abusó de un anciano y luego escribió instrucciones para que la víctima explicara lo sucedido.

La policía de Pinellas Park dijo que Christine Lussier, de 51 años, enfrenta cargos de abuso o negligencia de una persona mayor o discapacitada y manipulación de un testigo.

Según la declaración jurada de arresto, el 21 de julio, Lussier empujó al hombre fuera de su andador y lo tiró al suelo. Luego comenzó a gritarle blasfemias. El hombre no sufrió heridas visibles.

La policía dijo que Lussier escribió algunas cosas en un papel para que la víctima las usara para explicar su comportamiento en caso de que hubiera una investigación. El anciano inicialmente le dijo a la policía que él escribió el documento, pero luego admitió que provenía de Lussier.

“Traté mal a Christine: me arrodillé escaleras arriba, me tiré al suelo, me resistí a su ayuda”, decía una de las declaraciones en la nota, según la policía.

PPPD dijo que la mujer había sido la cuidadora del hombre durante los últimos 10 años.