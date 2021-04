¿Cuándo volverán a zarpar los cruceros? Los senadores de Florida Scott y Rubio contemplan la fecha para el 4 de julio

WASHINGTON (NEXSTAR) – Los aeropuertos se están volviendo más concurridos y los hoteles están haciendo reservas a medida que más y más estadounidenses se vacunan contra el COVID-19 , pero una industria permanece estancada: la industria de los cruceros. Ahora, un grupo de senadores estadounidenses está trabajando para levantar la orden de “no navegar” y reanudar las operaciones este verano.

“Estoy muy decepcionado con los CDC”, dijo el senador Rick Scott, republicano por Florida.

Scott dijo que todavía está esperando respuestas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre cuándo la industria de cruceros puede comenzar a navegar nuevamente. Los CDC cerraron la industria en marzo pasado después de importantes brotes en cruceros.

“Queremos abrir nuevamente nuestra industria de cruceros, pero tenemos que hacerlo de manera segura”, dijo Scott. “Así que los CDC deberían sentarse todos los días, deberían elaborar un plan y escuchar a la industria de los cruceros”.

Pero Scott dijo que los CDC no están escuchando y los barcos han permanecido atracados mientras otras industrias han despegado.

“Quiero decir, todos los demás han vuelto. Los hoteles están volviendo, otros están volviendo”, dijo el senador Marco Rubio, republicano por Florida.

Rubio se une a Scott en la legislación para que la industria de los cruceros vuelva a moverse, pero recientemente el Senado bloqueó un esfuerzo por aprobar el proyecto de ley.

“Bueno, estoy claramente decepcionado de que mi colega de Washington se opusiera a esta propuesta de sentido común”, dijo Scott la semana pasada.

La senadora demócrata Patty Murray de Washington bloqueó el proyecto de ley y dijo que la industria de los cruceros requiere un enfoque específico para prevenir futuros brotes.

“Si bien estoy tan ansioso como cualquier otra persona por volver a viajar, no podemos tomar atajos”, dijo Murray. “Hacerlo arriesga vidas y solo retrasará aún más la vuelta a la normalidad”.

A principios de este mes, los CDC emitieron un conjunto de pautas técnicas para ayudar a las compañías de cruceros a preparar sus barcos para comenzar a navegar nuevamente, pero Scott y Rubio dijeron que todavía no hay un cronograma claro.

“Son la única industria en Estados Unidos a la que no solo se les ha dicho que no pueden reabrir, sino que no se les ha dado ninguna orientación”, dijo Rubio.

Tanto Scott como Rubio esperan que los cruceros zarpen el 4 de julio. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene un cronograma similar en mente y ha dicho que la prohibición actual de cruceros se basa en información médica obsoleta . El estado amenazó con demandar a los CDC a menos que se permita a los barcos zarpar antes de este verano.

El CDC dice que la próxima fase incluirá viajes de prueba simulados para practicar los nuevos protocolos COVID-19 con voluntarios antes de navegar con los pasajeros.