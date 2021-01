Crist pide la destitución de Trump por disturbios en el Capitolio de EE. UU.

TAMPA, Florida (WFLA) – Con menos de dos semanas para el final del mandato del presidente Donald Trump, civiles y legisladores exigen la destitución del presidente tras la anarquía del miércoles en el Capitolio de Estados Unidos.

El Congreso certificó al demócrata Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales la madrugada del jueves. Su inauguración está programada para el miércoles 20 de enero.

Después de la violencia mortal del miércoles, un número creciente de legisladores de ambos lados están pidiendo la destitución del presidente. Algunos incluso piden que se invoque la 25ª Enmienda.

“Eso no se supone que suceda hasta el 20 de este mes. Pero hay una disposición en la Enmienda 25 que permitirá la destitución de un presidente en circunstancias atenuantes. Bueno, si esto no es así, no sé qué lo es. Y eso requiere que la mayoría de los miembros del gabinete voten básicamente para removerlo “, dijo el representante Charlie Crist (demócrata por San Petersburgo ) a 8 On Your Side.

Según la Enmienda 25, un presidente puede ser destituido de su cargo cuando otros creen que es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”. Si el presidente protesta por la determinación, dos tercios de la Cámara y el Senado pueden votar para poner al vicepresidente a cargo.

“No soy un gran fan ideológico de Pence, pero al menos él no es un loco como el que estamos presenciando hoy. Esto es una locura, esto es horrible”, continuó Crist.

Eso lo decidirá el Congreso. Tienen derecho a hacer eso, lo harán, no lo sabemos. Es poco tiempo hasta que un nuevo presidente asuma el cargo “, dijo Susan Macmanus, profesora de ciencias políticas en la Universidad del Sur de Florida.

ÚLTIMAS HISTORIAS: