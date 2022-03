TAMPA, Fla. (WFLA) – A medida que los precios de los seguros de propiedad continúan aumentando en Florida, las personas no solo corren el riesgo de perder su cobertura. Las personas mayores con un ingreso fijo le dicen a 8 On Your Side que el aumento de las tasas en realidad podría costarles sus hogares.

Si es propietario de una vivienda, sus opciones de seguro se reducen día a día. Dos empresas más aquí en Florida se han cerrado en las últimas semanas.

A medida que el mercado se vuelve más pequeño, las aseguradoras restantes aumentan las tarifas. Algunas tasas se han duplicado en un solo año.

“Cuando abrí eso, casi lloré, mi estómago estaba hecho un nudo”, dijo Tad Buel de Tampa.

El seguro de propiedad de Buel está aumentando casi un 100% en comparación con el año pasado.

El mercado de seguros de propiedad está en crisis, pero los legisladores terminaron la sesión ordinaria sin aprobar ninguna reforma. Ahora, nadie tomará la iniciativa para reunir una sesión especial para una solución : ni el gobernador Ron DeSantis, ni el presidente del Senado, Wilton Simpson, ni el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Chris Sprowls.

“He estado en discapacidad desde 2004”, explicó Buel. “No sé dónde o qué más puedo eliminar de mi estilo de vida”.

Robert Lust, de 66 años, no sabe cuándo podrá jubilarse. El residente del condado de Pasco también está viendo un aumento en su seguro de propiedad.

“Estoy en el negocio, no puedo subir mis precios en un 60% a mis clientes”, dijo. “Y cuando comencé a buscar cotizaciones, prácticamente me dijeron que me quedara donde estoy”.

Entonces, ¿puede reducir su prima? Tasha Carter, defensora del consumidor de seguros de Florida, dice que sí.

“Aproveche todos los descuentos que ofrece la compañía de seguros”, dijo Carter.

Primero, instale características de mitigación de viento en su techo, garaje y ventanas. Luego, asegúrese de obtener crédito por tener elementos como un sistema de seguridad, un detector de humo o un generador.

Finalmente, realice una encuesta de su propiedad personal y revise su cobertura.

“A veces, los consumidores pueden estar pagando por coberturas que no necesitan”, explicó Carter.

Buel dice que todo lo que necesita es mantener el techo sobre su cabeza. Espera que los legisladores regresen a Tallahassee y encuentren una solución.

“Si supieran, discúlpenme, casi beso el piso cada vez que entro por esa puerta porque esa calle, justo ahí, no sobreviviré”, dijo.

Muchos propietarios de viviendas recurren ahora a Citizens Insurance. La compañía respaldada por el estado está destinada a ser una opción de último recurso, pero se está convirtiendo en el único recurso para muchos. En dos años se ha pasado de 480.000 pólizas a más de 800.000.

El estado tiene una herramienta de comparación de tarifas para ayudarlo a encontrar la mejor cobertura.

Mientras tanto, considere llamar a su legislador si desea que celebren una sesión especial para abordar la crisis de los seguros de propiedad.

Si su póliza se eliminó o sus tarifas aumentaron repentinamente, envíe un correo electrónico a la investigadora Mahsa Saeidi a MSaeidi@WFLA.com o en español puede enviarle un correo electrónico a VKislinger@WFLA.com