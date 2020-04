COVID-19 en Florida: puntos calientes de hogares de ancianos en Tampa Bay

SIESTA KEY, Florida (WFLA) - El condado de Sarasota reabrió las playas operadas por el condado el lunes solo para actividades esenciales.

Los funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Sarasota cuentan a 8 On Your Side que los agentes "no tuvieron problemas importantes en ninguna playa de norte a sur" y la mayoría de las personas seguían las reglas de distanciamiento social.