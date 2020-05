Coronavirus de Florida: hogares de ancianos en el cierre de seguridad 67 días y contando

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Fla. (WFLA) – A medida que las empresas y los espacios públicos comienzan a reabrir, un segmento de la población permanece encerrado.

Los residentes en hogares de ancianos y centros de vida asistida han estado separados de la familia durante 67 días y seguimos contando. Y, como descubrió 8 On Your Side, el aislamiento está cobrando un precio significativo.

El 15 de marzo, el gobernador Ron DeSantis emitió una orden de emergencia que prohibía a los visitantes externos a centros de atención a largo plazo. Fue una medida proactiva para proteger a las personas mayores de Florida.

“Solo quiero ver a mi papá, solo quiero ver a mi padre”, dijo Victoria Cerrone. “Tiene que estar realmente asustado y confundido”.

La historia de Cerrone es familiar. Su padre de 84 años está en un centro de atención de la memoria en el sur de Florida.

Está claro que COVID-19 es mortal y los ancianos necesitan protección. Pero los televidentes, como Cerrone, le dicen a 8 On Your Side que el aislamiento está afectando significativamente a los residentes.

“Su moral está baja y llora, llora mucho”, dijo Cerrone.

Todos los días empeora.

“Estamos emocionalmente exhaustos y algo tiene que cambiar”, dijo. “Sé que existen pruebas rápidas”.

Los defensores de familias y hogares de ancianos dicen que la solución es simple: evaluar continuamente a los residentes, el personal y los visitantes.

Brian Lee, el director ejecutivo de Families for Better Care, está pidiendo una solución duradera: probar las máquinas en el sitio en cada hogar de forma permanente.

“Si hubiera pruebas en el sitio, las familias podrían ir a visitar a sus seres queridos”, dijo Lee.

Florida ha sido elogiada por su respuesta en hogares de ancianos.

Hemos escuchado sobre el VA, la Guardia Nacional y un RV móvil que viaja por el estado para realizar pruebas. Pero según los propios números del estado, menos de uno de cada cinco residentes han sido evaluados.

“Necesitamos integrar pruebas rápidas aceleradas”, dijo Cerrone. “No veo otra forma”.

Cerrone quiere ver a su padre cara a cara. Le preocupa que vaya cuesta abajo rápido.

Esta semana, los federales publicaron pautas de reapertura para hogares de ancianos para guiar a los estados y municipios.

La oficina del gobernador le dice a 8 On Your Side que aún no hay una fecha establecida para reabrir estas instalaciones.

En los últimos días, el gobernador DeSantis ha dicho que comprende el impacto del aislamiento y Florida está trabajando para encontrar una solución.

