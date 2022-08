ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Herb Quintero de Coast to Coast Specialties dice que valora el arduo trabajo que le llevó construir un negocio exitoso.

Posee cuatro licencias como contratista estatal para diversas especialidades, incluida una de contratista general. Él dice que estaba atónito y enojado cuando vio recientemente un contrato ejecutado por otra compañía que enumeraba sus cuatro licencias.

Los números de licencia se enumeraron bajo una empresa con un nombre similar: Coastal Design Group. El contratista mencionado es el director general de esa empresa, Michael Dunworth.

“Me siento violado”, dijo Quintero. “No es diferente a tomar tu identidad. Ese es mi sustento. Así es como alimento a mi familia”.

Quintero dice que llamó a varias agencias de licencias del gobierno estatal y local, así como a las fuerzas del orden público, y sintió que su queja no se tomó lo suficientemente en serio. Luego llamó al equipo de Better Call Behnken.

La investigadora Shannon Behnken encontró que la empresa figuraba en la lista de diferentes maneras, incluida la remodelación y el diseño costeros. En su sitio web hay una dirección comercial de 200 Central Avenue en el centro de St. Petersburg. Un gerente de oficina en “Industrious”, un espacio de trabajo comunal, le dijo a Better Call Behnken que el contratista nunca alquiló un espacio de oficina allí.

Así que Behnken llamó al número de teléfono de la empresa. Una mujer que respondió tomó un mensaje para Michael Dunworth y dijo que llamara al abogado de la empresa. Dunworth ni su abogado han devuelto mensajes. Sin embargo, la mujer que contestó el teléfono de Coastal Design dijo que la empresa no está haciendo nada malo y que es un “grupo de gestión de la construcción” que trabaja con varios contratistas. Ella dijo que el contrato en cuestión no es “válido” porque no se intercambió dinero y no se hizo ningún trabajo.

Mientras tanto, una portavoz de la Junta de Licencias del Condado de Pinellas revisó al contratista de Better Call Behnken y dijo que las empresas que figuran en ese contratista y Dunworth no tienen licencias para realizar trabajos de contratación en el condado de Pinellas. Ella dijo que no ve ningún arreglo legal para que esa compañía trabaje bajo la licencia de cualquier otro contratista.

“Esto está bajo investigación activa”, dijo la portavoz. “Es ilegal representarse a sí mismo como un contratista con licencia cuando no lo es”.