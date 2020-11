Consejeros de duelo en Plant City High después de que un maestro muere por complicaciones de COVID-19

TAMPA, Fla. (WFLA) – Michael Wanner era un maestro querido por los estudiantes y el personal de Plant City High School. Su hijo le dice a 8 On Your Side que su padre es ahora otra víctima del coronavirus.

“Es terrible, es muy triste, es rápido. Es demasiado rápido”, dijo Evan Wanner.

Wanner, padre de 4 hijos que fue líder de la tropa de Boy Scouts y profesor forense en la escuela durante más de una década, falleció el martes.

El distrito escolar le dijo a 8 On Your Side que Wanner contrajo el virus fuera del campus y no regresó al aula después de dar positivo.

El hijo de Wanner dijo que su padre fue hospitalizado y conectado a un ventilador, luego las cosas se fueron cuesta abajo rápidamente desde allí.

“Es muy difícil de procesar, quiero decir, mi papá aún no tenía 60 años. Entonces, todavía, nunca hubiera creído que el día llegaría tan rápido”, dijo Evan.

La familia espera realizar una ceremonia de celebración de la vida la próxima semana. Los consejeros de duelo estarán en Plant City High School el jueves para ayudar a los estudiantes a sobrellevar la noticia.

