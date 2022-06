NOTA: Este artículo contiene detalles que podrían resultar perturbadores para algunos, incluidas menciones de daño, muerte y suicidio.

TAMPA, Fla. (WFLA) – Un abogado de la familia Laundrie publicó el contenido del cuaderno de notas de Brian Laundrie el viernes, incluida lo que parecía ser su confesión y explicación del asesinato de su prometida Gabby Petito.

Esta es una transcripción aproximada de las ocho páginas del cuaderno de Brian Laundrie, publicado por Steve Bertolino:

“Gabby, desearía estar a tu lado, desearía poder estar hablando contigo en este momento. Estaría revisando cada recuerdo que hicimos, emocionándome aún más por el futuro. Pero [we] nuestro futuro. No puedo [live] sin ti. He perdido todos los días que [could’ve] pasado juntos, todas las vacaciones. Nunca volveré a jugar con [ illegible ] . Nunca iré de excursión con TJ. Te amaba más que nada. No soporto mirar nuestras fotos, recordar grandes momentos porque es por eso que no puedo seguir. Cuando cierro los ojos, pensaré en reírme en el techo de la camioneta, dormirme con el vista de [ illegible ] en el géiser de cristal. Siempre te amaré”.

“Si estuvieras leyendo el diario de Gabs, mirando fotos de nuestra vida juntos, hojeando tarjetas viejas, no querrías vivir un día sin ella. Sabiendo que todos los días te despertarás sin ella, no querrías despierta. Lo siento por todos los que esto afectará, Gabby fue el amor de mi vida, pero sé que muchos la adoran. Lo siento mucho por su familia porque los amo. Yo [adored] [consider] sus hermanos menores, mis mejores amigos… Lo siento por mi familia, esto [is] un shock para ellos y un dolor terrible”.

“Querían tanto, si no más que a mí. Una nueva hija para mi madre, una tía para mis sobrinos. Por favor, no les hagas esto más difícil, esto [occurred] como una tragedia inesperada. Volviendo corriendo a nuestro auto tratando de cruzar los arroyos de [ illegible ] antes de que oscurezca demasiado para ver, demasiado frío. Escucho un chapoteo y un grito. Apenas podía ver. No pude encontrarla por un momento, grité su nombre. La encontré respirando con dificultad. , jadeando [ illegible. ] Tenía mucho frío. [ Illegible ] los abrasadores parques nacionales de Utah”.

“La temperatura había bajado a cero y ella estaba empapada. La llevé lo más lejos que pude del arroyo hacia el auto, tropezando, exhausto por la conmoción, cuando mi [ illegible ] y supe que no podía cargarla con seguridad. Yo encendió un fuego y la acurrucó lo más cerca posible del calor. Estaba tan delgada, ya se había estado congelando demasiado tiempo. En ese momento no podía darme cuenta de que debería haber iniciado un fuego primero, pero quería sacarla del frío. al auto. Desde donde comencé el fuego, no tenía idea de qué tan lejos podría estar el auto, solo sabía que estaba al otro lado del arroyo “.

“Cuando saqué a Gabby del agua, no podía decirme qué le dolía. Tenía un pequeño [bump] en la frente que [eventually] se hizo más grande. Le dolían los pies, le dolía [wrist] pero se estaba congelando. temblando violentamente. Mientras la cargaba, continuamente emitía sonidos de dolor. Acostada a su lado, decía poco, [lapsing] entre sacudidas violentas, jadeando de dolor, rogando que terminara con su dolor. Se dormía y yo la sacudía para despertarla. temiendo que no debería cerrar los ojos si tuviera una conmoción cerebral”.

“Se despertaba con dolor, comenzaba todo su ciclo doloroso de nuevo [ illegible ] furiosa porque yo era quien la despertaba. No me dejaba intentar cruzar el arroyo, pensaba como yo que el fuego se apagaría mientras dormía y ella se congelaría. No sé el alcance de las heridas de Gabby, solo que ella tenía un dolor extremo. Terminé con su vida, pensé que era misericordioso, que era lo que ella quería, pero ahora veo todos los errores que cometí. . Entré en pánico, estaba en estado de shock. Pero desde el momento en que decidí, le quité el dolor, supe que no podía seguir sin ella”.

“Corrí a casa para pasar el tiempo que me quedaba con mi familia. Quería conducir hacia el norte y dejar que James o TJ me mataran, pero no me gustaría que pasaran tiempo en la cárcel por mi error, aunque estoy seguro de que me hubiera gustado. Estoy acabando con mi vida no por miedo al castigo, sino porque no soporto vivir un día más sin ella. He perdido todo nuestro futuro juntos, cada momento que pudimos haber [shared.] Lamento la pérdida de todos. Por favor, no le hagan la vida más difícil a mi familia, perdieron un hijo y una hija. La niña más maravillosa del mundo. Gabby, lo siento”.

“Me he suicidado junto a este arroyo con la esperanza de que los animales me destrocen. Que pueda hacer feliz a algunos miembros de su familia”.

“Por favor, recoge todas mis cosas. Gabby odiaba a las personas que tiran basura”.

(Foto publicada por Steve Bertolino)

Después de que el abogado de la familia Laundrie diera a conocer el contenido del cuaderno, un abogado de los padres de Gabby Petito emitió la siguiente declaración: