Conductor será sentenciado en accidente que mató a madre e hijo en Bayshore

TAMPA, Florida (WFLA) – Un joven piloto será sentenciado el jueves por un accidente en una carrera callejera que mató a una madre de 24 años y a su pequeña hija en Bayshore Boulevard en 2018.

Cameron Herrin, ahora de 21 años, se declaró culpable en diciembre de homicidio vehicular y carreras ilegales en una carretera.

Las autoridades dijeron que Herrin corría a lo largo de Bayshore a más de 160 kilómetros por hora cuando golpeó y mató a Jessica Reisinger-Raubenolt y a su hija de 1 año, Lillia. Herrin tenía 18 años cuando ocurrió el accidente.

Después del accidente, hubo protestas de la comunidad y se realizaron cambios en Bayshore Bouelvard para mejorar la seguridad, incluida la reducción del límite de velocidad.

Otro conductor involucrado en el accidente, John Barrineau, se declaró culpable de su papel y fue sentenciado a seis años de prisión.

Se suponía que Herrin sería sentenciado en febrero, pero sus abogados pidieron que se cambiara la fecha para que la audiencia fuera en persona en lugar de virtual.

Se espera que el día sea emotivo y podría ser un gran paso en la curación de David Raubenolt, el esposo y padre de las víctimas.

“El tormento y el terror causado por el hecho de que aún no están en prisión no me parece que pueda sobrevivir”, dijo David Raubenolt.