BLOOMINGDALE, Fla. (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough publicó más detalles sobre una colisión fatal que mató a un corredor en Culbreath Road el viernes.

Un oficial de comunicaciones de HCSO le dijo al equipo de 8 On Your Side el lunes que tres personas corrían hacia el sur por Culbreath Road al norte de Nature’s Way Boulevard.

En el momento de la colisión, las personas corrían con el tráfico detrás de ellas y sin ropa reflectante, según la oficina del alguacil.

Un conductor que pasaba finalmente impactó a los corredores, golpeando a uno de ellos con el espejo del lado del pasajero, dijo la oficina del alguacil.

Los agentes dijeron que el conductor pensó que había golpeado un bote de basura, pero regresó a la escena.

Una declaración de HCSO dijo que uno de los corredores resultó gravemente herido y murió en el lugar. Otro fue a un hospital mientras que el tercero rechazó el tratamiento.

Los agentes dijeron que la velocidad y el deterioro no contribuyeron al accidente y que el conductor no fue acusado en la colisión.

La investigación sigue en curso.