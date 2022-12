CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Un conductor le disparó a un oficial en un incidente de ira en la carretera, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

El incidente ocurrió poco después de las 6:00 p.m. del miércoles en Balm Riverview Road y County Road 672.

El alguacil Chad Chronister dijo que el agente Daniel Henry se dirigía a casa después de visitar el campo de entrenamiento práctico.

Mientras Henry conducía hacia el norte por Balm Riverview Road, Chronister dijo que Henry vio un Saturn verde que conducía extremadamente lento.

El alguacil dijo que el conductor del Saturn verde, luego identificado como Tracy Swint de Riverview, de 49 años, comenzó a ponerse agresivo y comenzó a pisar los frenos de su auto bruscamente.

Chronister dijo que cuando Henry trató de pasar el Saturn, Swint bajó la ventanilla con un arma de fuego y disparó hacia el agente.

Luego, el oficial se detuvo para obtener una descripción del vehículo y el número de placa, dijo Chronister. Luego lo puso en la radio.

Chronister dijo que la bala golpeó justo detrás de la puerta trasera del pasajero. Dijo que si la bala hubiera estado un poco más arriba, posiblemente podría haber alcanzado a Henry.

Unos 10 minutos después, otro agente vio el vehículo y pidió refuerzos. Chronister dijo que el oficial realizó una parada de tráfico por un delito grave en una casa en el área de Riverview. Luego, los agentes le pidieron a Swint que saliera del vehículo.

Swint cumplió y fue puesto bajo arresto, dijo Chronister. La esposa de Swint también estaba en el vehículo y fue detenida. Chronister dijo que no cree que la esposa de Swint haya estado involucrada en el incidente.

Chronister dijo que cuando Swint salió del auto, pateó una lata de cerveza vacía. Dijo que había varias latas de cerveza vacías en el auto. El alguacil también dijo que Swint se detuvo en la casa de Riverview para recoger a un amigo y seguir bebiendo.

Swint dijo a los investigadores que se estresó y dejó que sus emociones lo dominaran. También dijo que no se dio cuenta de que le estaba disparando a un oficial de la ley.

“Tengo que decirles que me cuesta creer eso, ya que ven nuestros grandes, grandes SUV Tahoe con la palabra sheriff escrita en todo el costado con calcomanías que se reflejan en la noche. Me resulta difícil creer que no sabía que le estaba disparando a uno de estos agentes de la ley que mantienen segura a esta comunidad”, dijo Chronister.

La oficina del alguacil dijo que Swint enfrenta cargos de agresión agravada contra un oficial de la ley y disparar contra un vehículo ocupado, ambos delitos graves.

“Tengo que decirles que estoy enojado. Estoy enojado. Estoy enojado porque cualquier persona, cualquier conductor, infligirá violencia a otro ser humano en nuestra comunidad porque sus emociones se apoderaron de él por algo que creía que era un incidente relacionado con el tráfico. Estoy decepcionado. Estoy decepcionado de que cualquier miembro de nuestra comunidad de Tampa Bay le dispare a un oficial de la ley. El mismo oficial de la ley que está aquí protegiendo a esta comunidad al mismo tiempo, estoy agradecido. Estoy agradecido con Dios de que este oficial no haya resultado herido y después de probablemente una larga entrevista y una larga noche para este oficial, podrá volver a casa con su familia y sus seres queridos”.

La oficina del alguacil dijo que Henry ha estado en la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough desde octubre de 2016 y trabaja en el Distrito III.