Conductor de Clearwater, pasajero arrestado por intentar correr un coche de policía sin distintivo

CLEARWATER, Fla. (WFLA) – Un conductor de Clearwater y su pasajero fueron arrestados después de que supuestamente intentaron que un oficial en un automóvil sin distintivos participara en una carrera callejera el domingo por la mañana.

Según una declaración jurada, el oficial vio a Kole Ethan Maloney mientras corría con otro vehículo en los carriles hacia el oeste de Gulf to Bay Boulevard alrededor de la 1:30 am del domingo. El otro vehículo tomó otra carretera y Maloney continuó hacia el oeste por Gulf to Bay.

El informe no menciona qué tan rápido viaja.

La policía dijo que el oficial alcanzó a Maloney, y Maloney lo miró e intentó instigar una carrera callejera.

El oficial detuvo el vehículo de Maloney y notó que Maloney mostraba fuertes signos de estar afectado por el alcohol. No pasó su prueba de sobriedad de campo y sopló .045 y .043, que está por encima del límite legal de alcohol.

Maloney fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y correr en la carretera (conductor). Su pasajera, Lauren Marie Gwizdowski, de 20 años, fue arrestada por correr en la autopista (pasajero). Ambos fueron liberados de la cárcel del condado de Pinellas el domingo.