Conductor de camión de Dundee golpea autobús con 40 pasajeros en Florida Panhandle

TAMPA, Fla. (WFLA) - Florida registró 6,148 casos de coronavirus y 228 muertes más el viernes.

El número de muertos es de 9.276, incluidos 9.141 floridanos y 135 no residentes de Florida. El informe del estado no menciona la fecha exacta de la muerte, por lo que las muertes anunciadas el viernes pueden no ser de las últimas 24 horas.