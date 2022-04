ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Marina Bates no sabía a quién más llamar, por lo que se comunicó con 8 On Your Side.

Bates vive en el complejo de apartamentos Alta Mar at Broadwater en 38th Avenue South en St. Petersburg. Ella dice que la puerta de su patio trasero ha estado bloqueada durante meses y afirma que hay un problema grave de moho negro en su baño que el complejo se niega a abordar.

“Es asqueroso, siento que vivo en un set de película de terror y odio eso”, dijo Bates. “Les conté sobre eso y envié órdenes de trabajo y correos electrónicos y cada vez que los vi en la propiedad estaba como, ‘¿pueden venir y ver el moho aquí?'”.

Shevon Plummer dice que ni siquiera puede usar la planta baja de su unidad porque está llena de insectos.

“Hay cucarachas, tenían ratas, tenían todo tipo de cosas”, dijo Plummer. “No puedo vivir abajo, no puedo cocinar. Mi esposa tiene que trabajar arriba, tenemos muchos problemas aquí”.

Marina Bates señala el moho en su ducha. Ella dice que cuando su vecino de arriba se ducha, su baño a menudo se inunda.

Nadie en la oficina del complejo de apartamentos estaba disponible para hablar sobre los problemas de los que se quejan los residentes. Según los registros de propiedad, el complejo es propiedad de Pacifica Emerald Bay LLC, una empresa con sede en San Diego, California. 8 On Your Side dejó un mensaje, pero nuestra llamada telefónica no ha sido devuelta.

La ciudad de St. Pete es muy consciente de los problemas del complejo. De hecho, mientras nuestro equipo estaba en el lugar, un empleado del departamento de saneamiento de la ciudad vino a documentar la acumulación de basura junto a los contenedores de basura en el complejo.

“Es muy grave”, dijo James Corbett, administrador de asuntos vecinales de la ciudad.

Él dice que el complejo está recibiendo multas todos los días.

“En este momento se enfrentan, acumulativamente, a $850 por día en multas a través del proceso de la junta de aplicación del código”, dijo Corbett. “Y ya hemos certificado más de $4,000 en gravámenes contra este complejo”.

Julius Brown dice que se va a mudar.

“Este no es el mejor lugar para estar en cuanto a apartamentos”, dijo Brown. “Constantemente nos mienten acerca de: ‘se va a hacer’. Desde la oficina principal, hasta los conserjes que andan por ahí. Muchos de esos muchachos ya no están aquí”.

Según un representante de la ciudad, los residentes que tengan inquietudes en la propiedad o dentro de sus unidades de alquiler pueden llamar al Departamento Asistente de Cumplimiento de Códigos al 1-727-893-7373 para presentar una queja.