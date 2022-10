TAMPA, Fla. (WFLA) – ¡Este es un llamado a todos los fanáticos de los Bucs y a aquellos que buscan experiencias llenas de emociones!

Podría obtener una entrada gratis a Busch Gardens, dependiendo del resultado de tu equipo local, los Tampa Bay Buccaneers.

Kane’s Furniture está llevando a cabo una nueva promoción para la temporada regular de 2022.

Las reglas son simples: si los Bucs anotan más de 21 puntos en un juego, Kane’s regalará un boleto para Busch Gardens a cualquiera que se registre con ellos, en las tiendas participantes.

Debe registrarse personalmente en la tienda dentro de los tres días calendario posteriores a que ocurra el partido con 21 puntos o más. Para registrarse, debe tener 18 años de edad o más y presentar una licencia de conducir válida.

Las entradas están limitadas a una por persona. No son reembolsables, no se pueden transferir y no se pueden revender. Las entradas no serán válidas los siguientes días: 26 de noviembre, 3 de diciembre, 10 de diciembre, 17 de diciembre, 24 de diciembre, 31 de diciembre o en cualquier momento después del 5 de marzo. Kanes no reemplazará boletos perdidos, robados o no utilizados.

Puedes encontrar más información sobre la promoción en el sitio web de Kane’s Furniture.