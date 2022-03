SARASOTA CO., Fla. (WFLA) – La vivienda asequible sigue siendo un problema en Florida a medida que los precios de las viviendas y los costos de alquiler continúan creciendo. Ahora, la Comisión del Condado de Sarasota está sopesando una propuesta para usar $25 millones en fondos federales para hacer mella en una creciente crisis de viviendas asequibles.

La propuesta de financiación se presenta ante la Comisión del Condado de Sarasota, el martes.

Con el uso de los $25 millones, 623 unidades de vivienda estarán disponibles en ocho ubicaciones para familias con niños, trabajadores, personas sin hogar y niños que superan la edad del sistema de crianza temporal del estado. En cambio, con la misma cantidad de fondos, la comisión aprobó un plan para 696 unidades en Sarasota.

Los $25 millones provienen de una parte de los fondos entregados al condado de Sarasota por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, el primer gran esfuerzo legislativo de alivio del presidente Joe Biden durante la pandemia de COVID-19. ARPA se basó en la legislación y el alivio proporcionado por el Congreso bajo el expresidente Donald Trump en 2020, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (Ley CARES). Ambas leyes federales utilizaron billones de dólares para abordar problemas sistémicos causados por la pandemia.

Los fondos de ambos conjuntos de ayuda todavía se están utilizando. El esfuerzo en el condado de Sarasota para abordar la vivienda asequible es solo un programa destinado a reducir los impactos financieros de la pandemia, así como a orientar los fondos hacia una causa que se ha convertido cada vez más en un problema en Florida.

El programa, como se propone en un plan creado por la Fundación Comunitaria de la Costa del Golfo en nombre de la Comisión del Condado de Sarasota, usaría $25 millones en fondos federales junto con millones de dólares de inversión externa de socios comunitarios y desarrolladores, para construir las más de 600 viviendas asequibles. unidades de vivienda en todo el condado.

GCCF dijo que todos los proyectos son inversiones de capital duraderas para crear viviendas asequibles a largo plazo en el condado y “consistentes” con los requisitos establecidos por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Esas categorías incluyen “usos de inversión de capital elegibles ‘enumerados’, beneficiarios elegibles, poblaciones elegibles, requisitos de plazo de obligación y gasto, y agencias calificadas de acuerdos de sub-beneficiarios”, según GCCF. Cada proyecto creará viviendas para personas de bajos ingresos destinadas a ayudar a los residentes que ganen como máximo el 80 % del ingreso medio del área. El Departamento del Tesoro de EE. UU. define a sus poblaciones objetivo como residentes “afectados” o “afectados de manera desproporcionada”, lo que significa que sus ingresos en ocasiones son inferiores al 65 % del AMI.

El AMI en el condado de Sarasota es de $77,200. Eso significa que los residentes que pueden beneficiarse de los proyectos propuestos, una vez completados, deben ganar como máximo $61,750, según los registros AMI de 2021 del condado.

Entre las propiedades propuestas para compra, expansión o renovación se encuentran una combinación de viviendas unifamiliares y unidades de apartamentos. Las ubicaciones de las diversas casas potenciales para usar en el programa se distribuyen por todo el condado, lo que significa que las propiedades podrán ayudar en múltiples áreas geográficas, en lugar de agruparse en partes del condado de Sarasota que ya están desarrolladas o recibir oportunidades de financiamiento por separado. para abordar la vivienda asequible.

Según representantes de la Fundación Comunitaria de la Costa del Golfo, una de las dificultades de construir viviendas para personas de bajos ingresos es la competencia en el mercado. Con ese fin, los proyectos detallados por la fundación fueron elegidos para “complementar en lugar de competir con la vivienda a precio de mercado o las condiciones del libre mercado”.

En la documentación proporcionada por GCCF a 8 On Your Side se incluyeron ideas de iniciativas de vivienda futuras adicionales, incluida la meta de otras 310 unidades o casas que también podrían desarrollarse o comprarse para usar en un programa similar en fechas posteriores. Las estimaciones de costos incluidas con esas “ideas para el futuro” adicionales fueron un mínimo de $ 24,8 millones en fondos adicionales de ARPA, así como un total aún no determinado de la inversión de los socios.

Los documentos adicionales proporcionaron necesidades de planificación detalladas para abordar la falta de vivienda entre la población de veteranos de Sarasota, así como “intervenciones de vivienda” para un esfuerzo más rápido para proporcionar asistencia de alquiler a corto o mediano plazo. Aún así, hubo debate sobre la capacidad de los diversos desarrolladores y socios de la comunidad para cumplir con los plazos de construcción de la iniciativa. Los plazos fueron de particular interés para los miembros de la comisión.

“Creo que dije esto en la reunión anterior, pero es mejor que nuestro equipo legal esté ‘increíblemente enfocado’ en estos contratos porque, como mencionó William, estos son plazos muy ajustados… Esto se asigna para 2024, se termina para 2026. Si uno de estos no funciona, qué sucederá exactamente sin que expongamos a los contribuyentes”, dijo el comisionado del Distrito 1, Michael Moran.

Si bien estaban preocupados por los plazos, que se establecieron en combinación con las pautas de ARPA y las reglas de la comisión, los miembros de la junta se mostraron optimistas sobre lo que significaba el desarrollo para el condado.

La comisionada del Distrito 3, Nancy Detert, mantuvo la esperanza de que “brindaría viviendas más asequibles” que las que el condado había votado antes.

Sin embargo, la financiación llegó con una advertencia del presidente de la comisión.

“No tome un centavo, no juegue por un centavo de este dinero a menos que pueda entregarlo en los plazos, por favor”, dijo el presidente de la Comisión, Alan Maio. “Cueste lo que cueste, la oficina del abogado del conde, porque francamente los enterramos en cosas… No quiero recibir las llamadas, tengo miedo, muerto de miedo, no podré dormir por la noche. , si llegan las llamadas que no hicimos para esta gente”. Maio prometió apoyo adicional a la oficina del abogado.

Aún así, Detert expresó su esperanza de que el proyecto ayudaría al condado.

“Hemos reducido CASL a la mitad, y Lofts of Lemon se quedaría como está, pero creo que esto nos brinda muchas unidades. Y esto ciertamente cumple con uno de nuestros principios básicos, que es hacer de Sarasota un gran lugar”. vivir”, dijo la comisionada del Distrito 3, Nancy Detert. “Hasta ahora, nadie, mucha gente no puede permitirse vivir aquí, esto ayuda a aliviar ese problema”.

Se aprobó la medida para asignar los $25 millones en fondos.

“No tengo ninguna duda de que pueden hacerlo a tiempo”, dijo el vicepresidente Ron Cutsinger sobre Lofts on Lemon, que dijo que había recorrido el fin de semana anterior. “Este es un concepto probado y una capacidad comprobada para hacerlo y hacerlo de manera excelente, y no tengo ninguna duda de que pueden hacerlo a tiempo porque tienen la experiencia y han visto estas cosas a través de y lo apoyo”.

A pesar de los comentarios sobre la viabilidad de Cutsinger, la moción fue aprobada.

“Es muy difícil eliminar algo de esto, para ser honesto, es un desafío. Espero que nadie lo tome como algo personal, pero estamos tratando de encontrar una opción que proporcione viviendas asequibles a largo plazo”, continuó Cutsinger. “El modelo que estábamos usando es el modelo para aprovechar las viviendas de alquiler que seguirán siendo viviendas asequibles y de bajo costo. Sé que es un desafío, pero lo apoyaré”.

Ningún miembro de la comisión votó en contra de la asignación de fondos para la propuesta de vivienda asequible.