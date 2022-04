TAMPA, Fla. (WFLA) – El área de Tampa Bay es sede de una variedad de eventos este fin de semana, desde comidas y bebidas hasta arte y tortugas marinas.

Disfrute y juzgue margaritas, mejore su juego de especias en Pinellas Park o ayude a las tortugas marinas desde cualquier lugar alrededor de Tampa Bay. Hay mucho que hacer desde el sur de Tampa hasta Sarasota.

Estos eventos se presentan sin ningún orden en particular. Si sabe algo que sucederá en el área en el futuro, envíe un correo electrónico a online@wfla.com .

Ubicación: 1 Avenida Central, Sarasota

Cien galerías emergentes llenas de obras de arte hechas a mano se instalarán en Five Points Park este fin de semana de 10 am a 5 pm

El 19º festival anual es gratuito y admite mascotas. El trabajo de arte y artesanía incluye arte popular, ropa hecha a mano, utensilios con cuentas, cuero, vidrieras y más.

Ubicación: 2629 Bayshore Blvd, Tampa

La Cámara de Comercio del Sur de Tampa está organizando su 16º evento anual Taste of South Tampa el domingo de 1 a 4 pm en el Tampa Garden Club.

Los boletos de admisión general cuestan $50 e incluyen muestras ilimitadas de alimentos y bebidas, acceso a la cervecería al aire libre, entretenimiento en vivo, obsequios y más. Puede encontrar una lista completa de los sitios web participantes en el sitio web de la Cámara.

Ubicación: 402 W. Laurel St., Tampa

Los cantineros del área de Tampa Bay competirán por “Ultimate Margarita” de 2022 en el Tampa River Center. Los invitados podrán votar por su favorito.

Los boletos de admisión general “early bird” para el evento cuestan $65. Los boletos incluyen muestras de margarita de cada competidor, entremeses ligeros, varias oportunidades para tomar fotografías y más.

Ubicación: Todo a través de la Florida

Aquellos que quieran probar suerte en la pesca pueden hacerlo sin licencia este fin de semana. Esto se aplica a residentes y no residentes. Se siguen aplicando todas las demás reglas, incluidos los límites de temporada, bolsa y tamaño .

Ubicación: Cook Field – 955 Wedgewood Estates Boulevard, Lakeland

La Liga Atlética de la Policía del Departamento de Policía de Lakeland está organizando el segundo torneo anual de fútbol de bandera Battle of the Badges el sábado a partir de las 8 am en Cook Field.

Cuatro agencias se enfrentarán en juegos amistosos de fútbol de bandera, incluido el Departamento de Policía de Lakeland, el Departamento de Bomberos de Lakeland, la Oficina del Sheriff del Condado de Polk y el Departamento de Policía de Winter Haven.

El estacionamiento es una donación de $5 y la entrada es gratuita. Habrá concesiones, equipos de aplicación de la ley en exhibición y actividades para niños.

El torneo es una recaudación de fondos para la liga atlética del departamento de policía.

Ubicación: 5010 81st Ave N, Pinellas Park

Pinellas Pepper Fest está trayendo la especia a England Brothers Park este fin de semana. La entrada y el estacionamiento son gratuitos, y el festival admite mascotas.

Los expositores especializados servirán cosas picantes como salsas, salsas, condimentos y otros productos alimenticios, junto con utensilios de cocina y más. Habrá entretenimiento en vivo, con un tráiler de lanzamiento de hachas abierto todo el día, ambos días.

Ubicación: 459 Brandon Town Center Dr, Brandon

Las familias pueden visitar el Conejo de Pascua en Brandon Mall desde ahora hasta el 16 de abril, pero el domingo es un evento sensorial especial para los niños.

La oportunidad inclusiva para niños con autismo u otras necesidades especiales se llevará a cabo de 10 a 11 am en un ambiente bien controlado.

El espacio es limitado y las familias deben registrarse en el enlace de arriba.

Ubicación: virtual

El Clearwater Marine Aquarium está organizando un evento virtual para el Día de Concientización sobre las Tortugas Marinas el sábado.

El equipo de anidación de tortugas marinas está realizando una sesión de preguntas y respuestas en vivo en la página de Facebook del acuario .

CMA también está realizando un sorteo para las personas que participan en una limpieza virtual de su playa, parque o vecindario local. Después de la limpieza, se les pide a los participantes que tomen una foto y la compartan en Facebook o Instagram usando #CMACleanup para participar y ganar una placa “Protect the Nest”. La placa con el nombre del ganador se utilizará para marcar un nido de tortuga marina esta temporada.

Las fotos deben publicarse entre el 28 de marzo y el 3 de abril para una entrada válida. Los participantes deben tener 18 años o más y vivir en los Estados Unidos.