Clearwater Marine Aquarium pide ayuda para nombrar nuevos delfines

RUSKIN, Florida (WFLA) - Un veterano del ejército y padre de tres hijos lleva tres meses desde que fue aprobado para recibir beneficios de desempleo y dice que aún no ha visto ni un centavo. Después de pasar todo este tiempo tratando de averiguar por qué su cuenta estaba bloqueada, contactó a 8 On Your Side.

Mark Johnson vive una vida bastante simple en Ruskin; una vida en el agua Él y su esposa viven en un bote con sus tres hijos, pero fue despedido de su trabajo hace varios meses y solicitó el desempleo el 1 de marzo.