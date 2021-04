Clearwater Marine Aquarium lanzará documental sobre ballenas piloto varadas en 2019

TAMPA, Fla. (WFLA) - Un hombre local y otros fueron testigos de un milagro el Día de la Tierra, cuando un manatí antillano dio a luz justo frente a ellos el jueves.

Jeff Wysocki grabó dos videos del manatí después de que nació alrededor de las 9:40 am en Town Westshore Apartments en Bridge Street en Tampa. Los publicó en la página de Facebook "We Love South of Gandy" .