Cinta conmemorativa de COVID-19 es extendida en toda su longitud en Anna Maria Island

CONDADO MANATEE, Fla. (WFLA) – Docenas de personas se reunieron el martes por la mañana para honrar las vidas perdidas en Florida durante la pandemia de coronavirus. Los voluntarios extendieron el COVID Ribbon Memorial en toda su extensión en Anna Maria Island, llamando la atención de casi todos los que pasaban.

El monumento fue creado a mediados de noviembre, cuando el número de muertos en Florida era de alrededor de 16,000. Cathy Tobias pasó incontables horas desde entonces atando nudos con la ayuda de familiares y amigos para crear la cadena de cintas.

Una cinta representa una vida perdida por COVID-19.

El martes fue la primera exhibición pública del COVID Ribbon Memorial. Tobías se sintió abrumado por la emoción cuando los miembros de la comunidad levantaron la cadena en un momento de silencio.

“Lloré. Necesito una palabra para eso, fue hermoso”, dijo Tobias. “Fue extremadamente emotivo. Me encantó la forma en que todos se unieron. Me sentí conectada con cada una de las personas que estaban aquí. Me sentí conectada con todas las vidas que lamentablemente hemos perdido aquí en Florida y en todas partes”, continuó.

Durante la exhibición del martes en la playa, se exhibieron cerca de 30,000 cintas. La cadena se extendía por dos campos y medio de fútbol.

Varias personas agregaron los nombres de sus seres queridos a la cadena el martes. Pam Butsch perdió a un amigo cercano por el virus hace una semana.

“Es tan conmovedor. No puedo ni hablar de eso, solo estoy temblando por dentro, pero me siento bien por eso. Voy a poner su nombre en esa cinta y solo un recuerdo de todas las personas que están desaparecido y, con suerte, no perdemos mucho más “, dijo Butsch.

Doris Hilgeman de Holmes Beach agregó el nombre de su hermana a la cadena.

“Mi hermana falleció en diciembre de COVID y por el distanciamiento, no nos reunimos para ningún tipo de ceremonia o celebración de su vida y eso hizo muy difícil compartir su dolor con otros familiares y tener el inicio del cierre. “, dijo Hilgeman.

La residente de la isla dice que el COVID Ribbon Memorial le dio la oportunidad de honrar a su hermana de una manera especial.

“Es un monumento especial para mí. Realmente siempre estará en mi memoria”, dijo Hilgeman. “Las vidas perdidas no fueron olvidadas. Tenemos la oportunidad de recordarlas y tal vez hacer que algunas personas se lo tomen más en serio de lo que son”, continuó.

Tobias espera llevar la cinta conmemorativa a otros espacios públicos en todo el estado.

“Esto es para todos”, dijo Tobias. Es solo una oportunidad para llorar juntos, recordar y sanar juntos como comunidad “, dijo.

Puede encontrar más información sobre COVID Ribbon Memorial aquí .