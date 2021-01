Cientos de registros médicos terminan en un parque de New Port Richey luego de años de frustración

TAMPA, Fla. (WFLA) – Fue un movimiento audaz que enfureció a muchos padres que han intentado durante años obtener los registros de sus hijos después de que falleciera un médico popular del condado de Hernando.

Courtney Bain llevó un U-Haul de registros médicos a un parque y los colocó en contenedores el 19 de diciembre. Publicó en Facebook y les dijo a los padres que vinieran a buscarlos.

Desafortunadamente, muchos padres dicen que no entendieron el mensaje y se enojaron porque la información personal de sus hijos estaba en un parque.

“La primera impresión fue de enfado”, dijo David Fetz, un padre. “La idea de que los registros de mis dos hijos están ahí para que cualquier persona del público los revise. Obviamente, su historial médico y, por supuesto, cualquier otra información importante que pueda acompañarlo”.

Cuando falleció el Dr. Russell Bain de Babies & Beyond , sus registros fueron a su propiedad y su hija se encontró responsable de la distribución a las familias.

“Es molesto que algunas personas definitivamente hayan dicho cosas malas y esas cosas”, dijo. “Pero soy sólo una persona, y perdí a mi padre, y ha sido muy duro para mí y estoy haciendo lo mejor que puedo”.

El profesor de salud pública de la USF, el Dr. Jay Wolfson, dice que la mudanza del parque fue arriesgada, pero a Bain realmente no le quedaban muchas opciones. Ella solo está obligada legalmente a conservar los registros durante dos años, dijo.

“Es como un desastre esperando a suceder”, dijo Wolfson sobre la distribución del parque. “Si usted o yo o personas sin escrúpulos pudiéramos saltar allí y comenzar a anotar números de seguridad social e información personal”.

Pero el estado no ayudará a las familias en estos casos, dijo.

“Esto no sucede con tanta frecuencia, por lo que la junta de medicina y el Departamento de Salud realmente no tienen un papel articulado que desempeñan de manera rutinaria al venir y decir ‘vamos a tomar el control de estos registros'”. ” él dijo. “No, ellos no hacen eso. No quieren hacer eso. Ponen la responsabilidad sobre la propiedad”.

Bain no ha devuelto las llamadas preguntando cuántos registros quedan o si ya los ha destruido. Eso deja a los padres preguntándose si se les acabó el tiempo para obtener registros.

Mientras tanto, Wolfson recomienda que los médicos establezcan un plan para los registros médicos, para que sus familias no se queden con esta carga . En cuanto a los pacientes, dice que debe solicitar copias de sus registros médicos periódicamente para poder dárselos a un nuevo médico si es necesario.