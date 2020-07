Cate’s Corner: Corrección del curso

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – En el Cate’s Corner de esta semana, Keith Cate habla sobre la corrección del curso.

Aquí están sus pensamientos:

“¿Alguna vez has estado en un viaje largo, has dado un giro equivocado y te has perdido? He … más de una vez.

Siempre llego a mi destino, pero podría haber llegado allí mucho antes si hubiera dejado de ir en la dirección equivocada, como sugirió mi esposa, e hice una corrección de rumbo , incluso si eso significaba dar la vuelta para tomar el camino correcto.

Cambiar de dirección puede ser humillante. Debe admitir a los pasajeros que cometió un error o al menos reconocer que las circunstancias cambiaron, forzándolo a modificar su ruta preferida.

Creo que hemos visto algo de eso la semana pasada. Creo que es una buena señal.

Los distritos escolares del área de Tampa Bay han estado ajustando sus planes de reapertura. Muchos han retrasado sus fechas de inicio por un par de semanas y les han dado a los padres más opciones para educar a sus hijos. Gobernador, Desantis puede estar detrás del volante para reabrir escuelas, pero los maestros y los padres están comenzando a navegar. Y para su crédito, los administradores escolares están escuchando.

En cuanto a esta prolongada pandemia, podría hacerte sentir como un pasajero incómodo girando y girando por carreteras en las que nunca has estado antes.

Puede encontrarse cuestionando el sentido de dirección del conductor. A veces puede parecer imprudente y quieres frenar. Lo entiendo. Pero este no es el momento para seguir ciegamente los instintos intestinales. Es por eso que la mayoría de las veces me quedo abrochado, confiando en los expertos para que me lleven a donde necesito ir. Encuentro consuelo sabiendo que estamos juntos en este viaje.

A pesar de los retrasos, los giros perdidos y los desvíos, todavía creo que llegaremos a nuestro destino final. Solo espero que aquellos en el asiento del conductor se preocupen menos por golpear los baches políticos y hagan las correcciones de rumbo necesarias para llegar allí a salvo.