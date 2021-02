Castor: el desfile o evento del campeonato de los Bucs se llevará a cabo a finales de esta semana

CLEARWATER, Fla. (WFLA) - Un conductor de Clearwater y su pasajero fueron arrestados después de que supuestamente intentaron que un oficial en un automóvil sin distintivos participara en una carrera callejera el domingo por la mañana.

Según una declaración jurada, el oficial vio a Kole Ethan Maloney mientras corría con otro vehículo en los carriles hacia el oeste de Gulf to Bay Boulevard alrededor de la 1:30 am del domingo. El otro vehículo tomó otra carretera y Maloney continuó hacia el oeste por Gulf to Bay.