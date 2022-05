TAMPA, Fla. (WFLA) – Se desestimó el caso contra una mujer del condado de Hillsborough que fue acusada de matar a tiros a su esposo.

Sabrina Hendley fue acusada de asesinato después de que los agentes dijeran que disparó y mató a su esposo en 2018.

“Estoy feliz de no ir a la cárcel por el resto de mi vida. Está eso, pero todavía estoy triste. Tengo que vivir con el hecho de que una persona ya no está viva, y que me obligaron estar en esa posición para hacer eso”, dijo Sabrina Hendley a News Channel 8. “Es algo que revivo cada segundo de cada día”.



Hendley y los defensores de la violencia doméstica han sostenido que años de abuso la llevaron a actuar en defensa propia.

“Definitivamente pensé que iba a morir. Nunca en toda mi vida me habría defendido sin motivo”, dijo Hendley.

El jueves, después de cuatro años, el fiscal estatal del condado de Hillsborough desestimó el caso.

“Como resultado de nuestra extensa revisión, hemos determinado que se desestimen los cargos en este caso porque

el estado no puede refutar las afirmaciones de defensa propia del acusado”, escribió el fiscal estatal del condado de Hillsborough en un memorando.

El fiscal estatal Andrew Warren envió un comunicado sobre la desestimación del caso.

“Llevamos a cabo una revisión exhaustiva para hacerlo bien, incluida la consulta con varios expertos y el descubrimiento de nueva evidencia que no estaba disponible para las fuerzas del orden público o nuestra agencia cuando comenzó el caso”, dijo el fiscal estatal Andrew Warren. “Vamos donde la evidencia y la ley llevarnos, y si hubiéramos sabido entonces lo que ahora sabemos sobre la grave violencia doméstica que la Sra. Hendley había sufrido a manos de su esposo, nunca habría sido acusada en primer lugar, ya que tenía un reclamo legítimo de defensa propia”.

“Este fue claramente un caso de violencia doméstica severa y violenta”, dijo Julie Weintraub, fundadora de Hands Across the Bay, una organización que lucha por las víctimas de la violencia doméstica.

Durante años, Weintraub ha abogado por Hendley.

“Desafortunadamente aquí, si no interviniéramos como lo hicimos, esta mujer habría pasado su vida en prisión, y eso me asusta. Nunca debería haber sido acusada”, dijo Weintraub. “Y [Andrew Warren] dijo eso en su declaración pública. Así que esta mujer ha pasado por cuatro años de terror. Es realmente un caso increíble”.

Weintraub dijo que espera que esto cambie la forma en que se manejan los casos de violencia doméstica.

“Creo que el caso de Sabrina hará que este mundo sea un poco más seguro para todas las mujeres. Esperamos que esto cambie la forma en que los profesionales tratan a las víctimas de violencia doméstica”, dijo.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, en 2018, Sabrina y Mark Hendley comenzaron a discutir después de un día de beber en su casa en Angelcrest Drive.

Sabrina Hendley dijo que el comportamiento de su esposo se intensificó a medida que avanzaba el día.

“Lo observé mientras intentaba ahogar a mi mejor amigo. Esa es una mirada que nunca voy a borrar de mi memoria y ella estaba allí para verlo mientras me agredía, levantándome y arrojándome a la piscina y saltando sobre mí y poniendo un cuchillo en mi garganta”, dijo.

Más tarde, estalló un altercado físico entre Mark Hendley y el padre de Sabrina.

Durante la pelea, Mark Hendley supuestamente golpeó al padre varias veces.

Luego se alejó de la pelea y entró en su dormitorio. Sabrina siguió a su esposo al dormitorio y le exigió que se disculpara con su padre.

Finalmente, los agentes dijeron que Sabrina sacó una pistola de la cama y le disparó a su esposo una vez en la parte superior del cuerpo.

“En última instancia, sentí que todos estábamos a punto de morir”, dijo Hendley. “Si hubiera tenido la capacidad de salir de la situación, me habría ido. Pero no lo hice. Me tenía atrapada. Y amenazó a varias personas. Desearía que esto nunca hubiera sucedido. Mucha gente no entiende esto, pero me encantó”. mi esposo mucho y lo extraño, y no entiendo por qué me fue así”.

Hendley dijo que está abrumada por las emociones, ya que ahora trabaja para recuperar su vida.

“Perdí a mis hijos. El estado se los llevó porque me consideraron un padre no apto. Durante cuatro años no pude verlos sin que alguien más estuviera allí”, dijo Hendley. “Todavía estoy un poco abrumado por todo, porque, si bien esto es algo que desearía que nunca hubiera sucedido, estoy muy contento de que estoy recuperando mi vida”.

“Para llegar a esta conclusión, nuestra oficina llevó a cabo una revisión exhaustiva de todas las pruebas disponibles y las normas legales aplicables. Estos pasos incluyeron, entre otros, la revisión de entrevistas y declaraciones de testigos, la revisión de pruebas de audio, la revisión de registros médicos, la obtención de declaraciones de testigos adicionales, la deposición y revisar el testimonio del experto de la defensa; consultar con múltiples expertos en el campo de la violencia doméstica; revisar la literatura académica sobre la violencia doméstica, incluido el traumatismo craneoencefálico relacionado con la pareja y la lesión cerebral traumática; presentar el caso ante el Comité de Homicidios de SAO; y evaluar la ley aplicable, “, escribió la Fiscalía del Estado.