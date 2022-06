VENICE, Fla. (WFLA) – La primera audiencia de la demanda presentada por la familia de Gabby Petito contra los padres de Brian Laundrie se llevará a cabo el miércoles para determinar si el caso procederá a un juicio con jurado el próximo año.

El juez Hunter W. Carroll escuchará los argumentos de ambas partes después de que los abogados de Chris y Roberta Laundrie presentaran una moción para desestimar la demanda presentada en marzo por los padres de Petito, Joe Petito y Nichole Schmidt.

Petito y Schmidt presentaron la demanda por “infligir intencionalmente angustia emocional”, alegando que los Laundrie sabían que Brian había asesinado a su hija y optaron por no actuar. La demanda también incluye afirmaciones de que Chris y Roberta intentaron ayudar a su hijo a huir del país y bloquearon a Schmidt en su teléfono y página de Facebook.

“Mientras Joseph Petito y Nichole Schmidt buscaban desesperadamente información sobre su hija, Christopher Laundrie y Roberta Laundrie mantenían en secreto el paradero de Brian Laundrie, y se cree que estaban haciendo arreglos para que él abandonara el país”, dice la demanda.

Steven Bertolino, el abogado que representa a los Laundrie desde septiembre después de que Brian regresara de un viaje por carretera a través del país sin Gabby, calificó las acusaciones de la demanda como “infundadas”. En el argumento presentado para la moción de desestimación, los Laundrie argumentaron que su elección de permanecer en silencio durante la desaparición de Petito “es lo que la mayoría de la gente haría y debería hacer”.

A principios de este año, el FBI concluyó que Laundrie estranguló a Petito, su prometida con quien tuvo al menos un incidente doméstico anterior, durante su viaje a través del país y que Laundrie murió de una herida de bala autoinfligida en la cabeza en la Reserva Carlton después de regresar solo a casa el 1 de septiembre.

La audiencia previa al juicio del miércoles, que comienza a la 1:30 p.m. (hora del Este) en el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota en Venice, Florida, marcará la primera vez que el caso de Gabby Petito llega a una sala del tribunal y establecerá la decisión del juez Carroll sobre si proceder a juicio.

Aquí hay cinco cosas que debe saber antes de la audiencia del miércoles:

La familia de Petito asegura tener pruebas

La demanda incluye la acusación de que Chris y Roberta Laundrie fueron informados por su hijo sobre el asesinato de Petito “alrededor del” 28 de agosto.

“Se cree y, por lo tanto, se afirma que… Brian Laundrie informó a sus padres, Christopher Laundrie y Roberta Laundrie, que había asesinado a Gabrielle Petito”, dice la demanda. “En esa misma fecha, Christopher Laundrie y Roberta Laundrie hablaron con el abogado Steve Bertolino y le enviaron un anticipo el 2 de septiembre de 2021”.

Sin embargo, lo que la demanda no incluye en esta etapa es ninguna evidencia para respaldar este reclamo o cualquiera de las otras alegaciones enumeradas.

En declaraciones a WFLA.com en marzo, Pat Reilly, el abogado de Florida que representa a Petito y Schmidt en la demanda civil, sugirió que su evidencia se revelaría a medida que avanza la demanda.

“Tendrán que esperar y ver”, dijo Reilly a JB Biunno de WFLA Now cuando se le preguntó sobre la evidencia. “Si no creyéramos que era cierto, no los hubiéramos puesto en la denuncia”.

Los Laundrie optaron por permanecer en silencio, hablar a través de un abogado

Chris y Roberta Laundrie nunca fueron acusados por las autoridades durante la investigación del FBI sobre la muerte de Petito.

Sin embargo, en octubre, el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor, le dijo a WFLA que los investigadores de NPPD habían confundido a Roberta con Brian en septiembre debido a una “falta de cooperación de la familia [Laundrie] al principio” en la investigación.

Bertolino ha declarado en numerosas ocasiones que sus clientes cooperaron con las fuerzas del orden y que su decisión de permanecer en silencio ante el público, incluidas las familias Petito y Schmidt, está protegida por la Constitución de los Estados Unidos.

“Como he sostenido durante los últimos meses, los Laundrie no han comentado públicamente bajo mi dirección, que es su derecho según la ley”, dijo Bertolino en marzo. “Suponiendo que todo lo que alegan los Petito en su demanda sea cierto, lo cual negamos, esta demanda no cambia el hecho de que los Laundrie no tenían la obligación de hablar con las fuerzas del orden ni con ningún tercero, incluida la familia Petito. Este principio legal fundamental hace que las afirmaciones de los Petito carezcan de fundamento ante la ley”.

Revelada la ‘lista de deseos’ de testigos de la demanda

En mayo, se hizo pública la lista inicial de testigos de la demanda, en la que se revela de quién buscan testimonio los demandantes.

La lista inicial de testigos es rutinaria, procesal y está lejos de ser una lista definitiva de nombres que testificarían si la demanda llegara a un juicio con jurado, pero ofrece un vistazo a la estrategia detrás de la demanda:

Joseph Petito (padre de Gabby Petito)

Nichole Schmidt (Madre de Gabby Petito)

Tara Petito (madrastra de Gabby Petito)

James Schmidt (padrastro de Gabby Petito)

Christopher Laundrie (padre de Brian Laundrie)

Roberta Laundrie (madre de Brian Laundrie)

Representantes de la Oficina Federal de Investigaciones (Nombres no especificados)

Representantes del Departamento de Policía de North Port (Nombres no especificados)

“Es una lista de deseos”, dijo Steven Bertolino, abogado de Laundrie. “Estoy seguro de que [el abogado de Petito y Schmidt, Pat Reilly] puso a todas las partes en esa lista de las que [él] cree que necesita testimonio para probar su caso”.

El juicio por jurado no está garantizado

El juez Carroll ha programado un juicio con jurado para agosto de 2023, sin embargo, eso no significa que esté garantizado.

Matthew Luka, el abogado de los Laundrie de Florida, ha presentado dos mociones para desestimar la demanda. La segunda moción se presentó después de que Reilly volvió a presentar una versión alterada de la demanda para corregir lo que el juez Carroll señaló como una “deficiencia procesal”.

“La demanda enmendada no tenía ningún hecho nuevo ni citaba ninguna ley que respaldara el reclamo legalmente infundado del Petito. Confiamos en que se otorgará nuestra moción actual para desestimar la queja enmendada”, dijo Bertolino a WFLA.com.

La audiencia del miércoles sobre la moción de desestimación está programada para durar una hora con tiempo suficiente para escuchar los argumentos de ambas partes. Se espera que Luka presente argumentos a favor de los Laundrie, mientras que se espera que Reilly responda en nombre de Petito y Schmidt. Bertolino, que no tiene licencia para ejercer la abogacía en Florida, le dice a WFLA que aparecerá virtualmente desde Nueva York.

Se espera que Petito y Schmidt asistan a la audiencia, dice Reilly. Chris y Roberta Laundrie no estarán allí, dice Bertolino.

Se espera que el juez Carroll emita una decisión sobre si otorgar la desestimación o proceder hacia el juicio en algún momento este verano.

Se permite el acceso a la cámara en la sala del tribunal

Según las reglas del juzgado, se permite el acceso a la cámara en la audiencia del miércoles y durante todo el juicio. La audiencia está programada para comenzar a la 1:30 pm ET y durar aproximadamente una hora.

WFLA News Channel 8 y TampaHoy.com tendrán una transmisión en vivo de la audiencia en nuestros sitios web, la aplicación WFLA y nuestras plataformas de redes sociales.

La audiencia del miércoles estará abierta al público.