BRADENTON, Fla. (WFLA) – Los oficiales de bienestar animal en el condado de Manatee continuaron rescatando gatos de una situación de acaparamiento en Bradenton el miércoles. Hasta el momento, han encontrado 51 gatos en la casa en 38th Avenue East, pero se espera que haya entre 20 y 30 más escondidos en el techo y las paredes interiores de la casa.

Los agentes del condado de Manatee se encontraron con las condiciones de vida inseguras e insalubres dentro de la casa hace dos semanas cuando un pariente del propietario les pidió que hicieran una verificación de bienestar. Cuando llegaron, encontraron muerta a la mujer de 80 años y decenas de gatos esparcidos por la propiedad. La oficina del médico forense le dijo a 8 On Your Side que la mujer murió por causas naturales.

El miércoles se colocó un letrero naranja de “peligro/advertencia” en la puerta de entrada, que decía que la casa fue declarada insegura debido a la “mala calidad del aire”.

“Fue tan malo que en realidad tuvimos que llamar a los materiales peligrosos primero”, dijo Steven Bell, supervisor de servicios de campo para el bienestar animal del condado de Manatee. “Entraron y midieron las lecturas de amoníaco. Es seguro ingresar sin un respirador si está por debajo de 5 ppm, resultó ser 32 ppm, por lo que tuvimos que conseguir respiradores para que todos nuestros muchachos entraran y todavía era difícil, incluso con un respirador, era difícil”.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden resultar perturbadoras para algunos espectadores.





Fotos cortesía de: Bienestar Animal del Condado de Manatee

La gran y repentina afluencia de gatitos y gatos ha afectado a los refugios del condado de Manatee.

“Recibir 51 gatos de esa casa se ha convertido en un verdadero desafío para nosotros”, dijo Hans Wohlgefahrt de Bienestar Animal del Condado de Manatee. “Afortunadamente, tenemos personas que están adoptando y vienen aquí para ser voluntarios y socializar con estos gatos, pero son muchos gatos para conseguir a la vez, por lo que les hemos dedicado una sala de gatos completa”.

La mayoría de los gatos llegaron al refugio enfermos, con problemas de las vías respiratorias superiores, infecciones oculares y parásitos. Se están recuperando, pero se necesitan más hogares de crianza para cuidar y ayudar a socializar a los gatos para prepararlos para la adopción.

“Es verano; el exceso de capacidad siempre es un problema”, dijo Wohlgefahrt. “Sin embargo, cuando combinas eso con la temporada de gatitos y luego lo combinas con este caso de acaparamiento de gatos, hay muchos animales. Estamos muy por encima de la capacidad”.

ADVERTENCIA: El siguiente video puede resultar perturbador para algunos espectadores.

Cualquier persona que adopte un perro o un gato este mes no tendrá que pagar las tarifas de adopción. Con los gatos involucrados en el caso de acaparamiento, habrá oportunidades únicas de adopción disponibles, según MCAW.

“El desafío con algunos de estos gatos también es que tenían muy poca interacción con las personas. Es posible que algunos de estos gatos no sean necesariamente adecuados para vivir dentro de una casa. No todos van a ser amigables”, dijo Wohlgefahrt. “Tenemos un programa de ‘gatos trabajadores’ y lo hemos estado haciendo durante más de tres años. Coloca a los gatos en lugares de trabajo o entornos, por lo que todo, desde centros de jardinería hasta iglesias y almacenes. Los llamamos ‘gatos trabajadores’ porque les encanta estar en la patrulla de roedores. Colocamos a los gatos en equipos de dos y tenemos un tipo de proceso de adopción completamente separado para eso. Queremos evaluar si el lugar será seguro para los gatos. Estos son gatos que no realmente quieren ser amigos tuyos, pero también pueden ser parte de tu vida y tú seguirás siendo su cuidador”.

Foster sign up can be found at this link: [0] =AT0JKbGFFO-8llzBv0DllyDcHf9jul_z0wr1Zlzy4iDITVmXovvJx-x2yjJM_DuQqsZQRDwfTv9fSMfnNxWlrbWw98X2guBqh9hp4AWrlomDKDL88mJjmaTGjHDexdTDOjr1ilNi-UYXFR2epdCTK5j_o2dz50dQXvrglhaa43Zt-yQ” target=”_blank”>http://bit.ly/petemerg . More information can be found at mymanatee.org/ mascotas