TAMPA, Fla. (WFLA) – La crisis de seguros de vivienda de Florida se experimenta de primera mano en la Bahía de Tampa. Una maestra enfrenta un aumento vertiginoso de su prima.

Todo esto se está desarrollando mientras los legisladores están en Tallahassee para una sesión especial tratando de estabilizar el mercado.

La investigadora Mahsa Saeidi de 8 On Your Side continúa su cobertura de esta crisis.

“Casi pierdo el corazón, no podía creerlo”, dijo Megan Lucas, “todos trabajamos muy duro por nuestro dinero. Si este seguro sigue subiendo, no podré vivir aquí en esta hermosa casa por la que trabajé tan duro”.

Megan no puede entender el dramático aumento de la prima. La semana pasada, recibió la renovación anual de su póliza de Security First Insurance Company. La prima de Megan saltó de menos de $4,000 a casi $7,000.

“Los llamé y quería ver qué pasaba”, dijo Megan, “y su respuesta fue bastante genérica sobre los aumentos en todo el estado”.

Insatisfecha, Megan llamó a 8 On Your Side.

En 2016, Megan se mudó a su casa de New Port Richey. En 2021, presentó solo un reclamo después de que estalló una tubería. Megan encontró un contratista y dijo que Security First aprobó el presupuesto y pagó el reclamo.

“Menos de $5,000”, dijo Megan. “¿Soy la única con un aumento del 80%? ¿Hay otras personas en el mismo barco que yo?”

Queríamos saber si la prima de Megan casi se duplicó solo porque presentó un reclamo.

Los corredores de seguros le dijeron a 8 On Your Side que presentar un reclamo puede afectar su prima, de gran manera. Pero en un comunicado, Security First dijo que eso no fue lo que sucedió aquí.

“Ha habido un aumento sustancial en el costo de los materiales de construcción… y eso se traduce en la necesidad de hacer los ajustes apropiados…”

La compañía señaló que los aumentos de tarifas están ocurriendo en todo el estado.

“El costo del reaseguro, los litigios y el fraude juegan un papel importante”, dijo la compañía.

“Realmente me gustaría ver algunos límites en este tipo de cosas”, dijo Megan.

Ahora hay una sesión especial, pero no se habla de limitar las primas.

Security First dijo que hay algunas opciones de precios diferentes disponibles para Megan. La hemos puesto en contacto con la empresa.

