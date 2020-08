Carrera abierta para el distrito 15 del Congreso de Florida después de que Franklin desbanca a Spano en las primarias republicanas

LAKELAND, Florida (WFLA) -. Los votantes de la Florida del 15 de distrito del Congreso, que abarca partes de los condados de Hillsborough y Polk, elegirá un nuevo miembro del Congreso en noviembre.

El comisionado de la ciudad de Lakeland, Scott Franklin, derrotó al representante Ross Spano en las primarias republicanas del martes por un estrecho margen con el 51,2 por ciento de los votos.

8 On Your Side habló con Franklin en Lakeland poco antes de que cerraran las urnas.

“Mi formación militar, experiencia empresarial, experiencia en la Comisión de la Ciudad de Lakeland, creo que aporto mucho que ofrecer al distrito”, dijo.

En la carrera por derrocar al congresista Spano en su primer mandato, Franklin obtuvo el respaldo clave del representante Matt Gaetz de Pensacola y el alguacil del condado de Polk, Grady Judd.

“Creo que mucha gente que conozco localmente confía en el alguacil”, dijo Franklin.

Franklin se enfrentará al ex periodista de investigación televisiva Alan Cohn. Ganó las primarias demócratas con el 41 por ciento de los votos, por delante del representante estatal Adam Hattersley (33%) y el abogado Jesse Philippe (26%).

“Le he estado diciendo la verdad al poder”, dijo Franklin en una entrevista con Zoom después de su victoria con 8 On Your Side. “No voy a ser uno de esos congresistas que escuchas en las audiencias dando discursos y sin hacer preguntas serias”.

Cuando 8 On Your Side le preguntó a Franklin sobre la pandemia de coronavirus, su respuesta se centró en la recuperación económica.

“Creo que el progreso que estamos haciendo para tratar de abrir el país, hacer que los negocios vuelvan a abrir y que la gente se recupere es la máxima prioridad”, dijo Franklin, “así que, con suerte, podemos dejar de lado algunas de las disputas partidistas y conseguir algo reforma significativa a través del congreso para llevar el alivio a las personas que realmente necesitan ahora “.

Franklin votó en contra de la orden de máscaras de la ciudad de Lakeland, en ese momento diciendo que es “un firme creyente en la responsabilidad personal”.

Cohn le dijo a 8 On Your Side que apoya la propuesta presidencial demócrata de la propuesta de Joe Biden y Kamala Harris de un mandato de máscara nacional.

“Estamos teniendo dificultades no solo en Florida, sino en todo el país cuando una pandemia se ha politizado”, dijo Cohn, “eso tiene que terminar ahora mismo”.

Las finanzas de la campaña del congresista Spano han estado bajo investigación desde que asumió el cargo.

Su campaña dirigió a 8 On Your Side a una declaración proporcionada el martes por la noche a otro reportero que agradecía a los votantes por darle el honor de servir en el Congreso los últimos dos años.

