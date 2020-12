Carole Baskin de Big Cat Rescue habla sobre COVID-19, Tiger King y el reciente ataque de un tigre

TAMPA, Florida (WFLA) – Ha sido un año loco para la propietaria de Big Cat Rescue, Carole Baskin. Primero COVID-19, luego el lanzamiento de Tiger King y, más recientemente, un ataque de tigre en el santuario. Ella espera que el futuro le devuelva un poco de normalidad a la vida.

Después del debut de Tiger King, su mundo pareció cambiar de rumbo.

“Inicialmente hubo una gran cantidad de, una avalancha de amenazas de muerte odiosas y virulentas contra mí y mi familia”, dijo Baskin. “Y la gente incluso dijo que quería matar a los gatos”.

Incluso su paseo diario en bicicleta hasta el santuario desde su casa cercana se volvió aterrador.

“Es un poco extraño porque acababa de ver todo eso en Tiger King y toda la charla que tenían, además de que acababa de pasar por la prueba también”, dijo Baskin. “Toda la charla que tuvieron sobre que alguien quería matarme por ese camino”.

Pero lo que encontró, la mayoría de las veces, fueron fanáticos que buscaban echar un vistazo a la mujer que ahora se había convertido en una celebridad de Tampa Bay.

“La gente se congregaba en el camino y me detenía y trataba de hacerse una selfie conmigo”, dijo Baskin. “Y todos los que estaban en el camino fueron realmente amables”.

Pero la serie de Netflix no ha sido del todo positiva. Tiger King ciertamente generó especulaciones de que ella tuvo algo que ver con la desaparición de su esposo Don hace muchos años . La oficina del alguacil todavía lo está clasificando como el caso de una persona desaparecida.

“La buena noticia es que, si algo sale de esto, estoy seguro de que seré exonerado porque yo era el único en la vida de Don que estaba tratando de darle la atención médica que necesitaba”, dijo Baskin. “Y realmente creo que se estrelló sobre el golfo”.

Luego, justo cuando las cosas comenzaron a calmarse, ocurrió un ataque de tigre en la instalación el 3 de diciembre . Candy Couser todavía se está recuperando de sus heridas.

“Ella está bien. Realmente está luchando porque no hay nada peor que una mordedura de tigre, si puedo imaginarlo. Pero está de buen humor”, dijo Baskin. “Y de todas las personas aquí, ella es la última persona en el mundo que creo que cometería un error como ese”.

Candy Couser (Foto proporcionada por Big Cat Rescue)

Si bien Baskin atribuye el accidente a un error humano, finalmente culpa al gobierno de no imponer más regulaciones sobre quién puede y quién no puede tener grandes felinos.

“No debería tener que haber gente como Candy o cualquiera de mis otros voluntarios aquí poniendo sus vidas en peligro”, dijo Baskin. “Por el hecho de que nuestro gobierno no está dispuesto a actuar sobre lo que debería haber estado actuando todo el tiempo”.

Baskin está entusiasmada con el próximo lanzamiento de la película Hidden Tiger, que dice retrata lo que realmente sucede en Big Cat Rescue menos el drama. Ella dice que el santuario necesita desesperadamente donaciones, ahora que la pandemia ha obligado a suspender los recorridos en las instalaciones.

“Eso es un recorte de un tercio de nuestros ingresos. Tenemos que recaudar $ 3.5 millones al año. Así que más de $ 1 millón no entra porque no estamos haciendo giras”, dijo Baskin. “Por eso he estado haciendo Dancing with the Stars y cameos y vendiendo muñecos Youtooz y bobble heads. Todo tipo de cosas locas”.