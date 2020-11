Camión de USPS arde en llamas a mitad de la ruta en el condado de Sarasota, todo adentro destruido por el fuego

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA, Fla. (WFLA) – El 13 de octubre, Dave Nisley, residente del condado de Sarasota, dijo que no recibió nada de su correo.

Más tarde se enteró de que otras 65 familias de la zona estaban en el mismo barco. El camión de su cartero se incendió a mitad de la ruta destruyendo todo lo que había dentro.

Nisley dijo que una invitación de boda, algunos cheques y una boleta de muestra se encontraban entre el correo perdido en el incendio. Fue a la oficina de USPS en Beneva Road para verificar si su correo, de hecho, había sido destruido.

“Pedí hablar con el supervisor, él salió directamente y habló conmigo”, dijo Nisley. “Hablamos sobre la quema de la camioneta y dijo que estaba bajo investigación y una vez completada la investigación, emitirían una carta. Eso fue hace un par de semanas, todavía no se ha escuchado nada”.

Nisley dijo que le dijeron que era una de las 65 personas que no recibieron su correo ese día. El camión del conductor se incendió a mitad de la ruta.

Nisley le dijo a 8 On Your Side que no podía evitar preguntarse qué más se destruyó en el camión de correo.

Su mente fue directamente a las elecciones.

La participación en el voto por correo se ha disparado en este ciclo electoral debido a la pandemia de coronavirus. Tres semanas antes de que el camión se incendiara, la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Sarasota envió más de 130,000 boletas de votación por correo.

“El otro día, cuando hice mi votación anticipada en la oficina de elecciones, les pregunté si sabían que no habíamos recibido nuestras boletas de muestra. No sabían que había habido un camión de correo que se había quemado”, dijo Nisley. .

“Para las personas que enviaron sus boletas por correo, es posible que desee consultar con la oficina de elecciones para asegurarse de que su boleta haya llegado”.

8 On Your Side se puso en contacto con los funcionarios de la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Sarasota el lunes. Preguntamos si USPS alertó a su oficina sobre el camión de correo destruido si existe alguna preocupación de que las boletas de votación por correo pudieran haber sido afectadas por el incendio.

“Los votantes pueden visitar nuestro sitio web para confirmar que sus boletas de votación por correo han sido recibidas y tabuladas. Cualquier votante que tenga una pregunta puede llamar a nuestra oficina al 941-861-8618”, dijo la gerente de comunicaciones Rachel Denton.

8 On Your Side también se comunicó con los funcionarios de USPS el lunes, pero no hemos recibido una respuesta a las 6:15 p.m.