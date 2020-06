Cachorro robado de Largo Petland, agentes que investigan

PALMETTO, Fla. (WFLA) - Los funcionarios realizaron un arresto casi un año después de que un niño de 13 años y un hombre de 47 años fueran golpeados y asesinados mientras caminaban sobre el arcén de los EE. UU. 19 en el condado de Manatee.

Miembros de la familia dijeron que Tyler Pittard, de 13 años, y Donald Keefer, de 47 años, caminaban sobre el hombro de US 19 con un grupo de personas alrededor de las 2:30 a.m. del 17 de agosto de 2019, después de ir a pescar. La Patrulla de Carreteras de Florida dijo que por alguna razón desconocida, un Chevy Silverado blanco salió de la carretera y golpeó a tres peatones, incluidos Pittard y Keefer, alrededor de las 2:50 a.m. El conductor no se detuvo y continuó hacia el sur por la US 19.