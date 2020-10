Buttigieg hace campaña para Biden en ambos lados de Tampa Bay

TAMPA, Fla. (WFLA) – El ex candidato presidencial demócrata Pete Buttigieg hizo campaña en Tampa Bay el miércoles por Joe Biden, entregando su mensaje a los votantes en dos de los condados más importantes de Florida.

Con la esperanza de llevar a Joe Biden a la victoria en los condados de Hillsborough y Pinellas, Buttigieg comenzó su día con un mitin íntimo en el Museo Histórico de Tampa Bay. Flanqueado por simpatizantes, la congresista de Tampa Kathy Castor y varios veteranos, Buttigieg habló sobre aprender esta área a través de su servicio militar.

“Estoy emocionado de estar aquí porque este es un lugar al que muchas de las personas con las que serví llamaban a casa cuando no estaban en el despliegue conmigo”, dijo Buttigieg.

Varias horas después, el alcalde Pete celebró una manifestación mucho más grande con varios cientos de personas en Williams Park en el centro de San Petersburgo.

“Cada voto es fundamental para el futuro del país, especialmente aquí en Florida”, dijo Buttigieg.

En una entrevista personal con el reportero político de 8 On Your Side, Evan Donovan, Buttigieg habló sobre temas que van desde la despolitización de la Corte Suprema hasta la enmienda propuesta de Florida para aumentar el salario mínimo $ 1 al año hasta que sea $ 15 / hora en 2026.

“Hemos hecho esto docenas de veces como país y todas esas predicciones de catástrofe económica han demostrado ser falsas una y otra y otra vez”, dijo Buttigieg sobre los temores de algunos dueños de negocios de que sus empresas no pueden manejar el salario. incrementar. “No sé por qué esta vez sería diferente”.

La manifestación de Buttigieg comenzó en San Petersburgo con un manifestante que gritó en voz alta su apoyo al presidente Donald Trump frente al estrado.

“Verlo en persona hoy fue realmente inspirador”, dijo Jacey Sheeley, un partidario de Biden que dijo que solo sabía de Buttigieg por los debates, pero que estaba muy impresionada con él. “Incluso la forma en que trataba a las personas que estaban enojadas con él”.

Josh Kessel es un hombre gay de Tampa que apoyó a Buttigieg desde las primarias.

“Como hombre gay, me dio esperanza”, dijo Kessel. “Porque siempre he pensado en ocupar un cargo político yo mismo. Ver esta oportunidad, ver a alguien como yo podría estar en la Casa Blanca … es una hazaña asombrosa”.

Elizabeth Kolodziejczak es una estadounidense que ha pasado mucho tiempo en Australia. Recientemente se mudó a Tampa Bay después de que lo hiciera su madre.

Para ella, apoyar a Joe Biden y Kamala Harris tiene que ver con el futuro de su hija.

“Quiero que crezca en un país y un mundo en el que sienta que se valora su vida y que su vida importa”, dijo Kolodziejczak. “Y bajo la administración actual no creo que ese sea el caso”.

Buttigieg no hablaba de sus planes futuros.

Cuando se le preguntó qué papel está considerando si Biden gana la presidencia, Buttigieg no mordió el anzuelo.

“No nos estamos adelantando”, dijo Buttigieg. “Tenemos mucho trabajo que hacer para asegurarse de que no es una administración Biden / Harris.”

Mire el programa político semanal Battleground Florida de 8 On Your Side con el presentador Evan Donovan todos los domingos por la mañana a las 9:30 justo antes de Meet the Press .

ÚLTIMAS HISTORIAS: