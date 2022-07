TAMPA, Fla. (WFLA) – “Navidad en julio” comenzó en Busch Gardens Tampa Bay, trayendo el anuncio de una casa encantada con temas festivos para Howl-O-Scream y ofertas de boletos.

“The Residence: Home for the Holidays” se une a la alineación previamente anunciada de las casas embrujadas “The Forgotten” y “Witch of the Woods”, con más revelaciones próximamente.

Por tiempo limitado, los visitantes pueden ahorrar hasta un 70 % en boletos de una sola noche para el evento anual de Halloween de Busch Gardens durante la “Oferta siniestra”.

Los boletos solo para el evento en sí comienzan en $ 29.99. Un pase ilimitado de Howl-O-Scream comienza en $99.99.

Los boletos nocturnos y diurnos, así como dos ofertas de boletos para el parque , también están disponibles en línea .