The Florida Aquarium

TAMPA, Fla. (WFLA) – “Brews By the Bay” regresa al Acuario de Florida con un nuevo nombre en septiembre después de una pausa de dos años.

El evento está programado para el 16 de septiembre y ha sido rebautizado como ” Rhythm and Brews by the Bay“. Contará con degustaciones de cerveza y una experiencia de concierto completa.

El entretenimiento comenzará a las 7 p.m. ese viernes, seguido de un set acústico de “Sister Hazel” y una actuación principal de “Gin Blossoms”.

Las degustaciones de cerveza de las cervecerías artesanales locales estarán disponibles durante la noche.

Los boletos de admisión general están disponibles por $125. Los boletos VIP están disponibles por $175, que incluyen acceso anticipado, un salón y un área de visualización designada.

Las entradas ya están a la venta en línea.

Una parte de las ganancias del evento apoyará la misión de educación y conservación del Acuario de Florida.