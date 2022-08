CONDADO DE MANATEE (WFLA) – Para los bomberos, salvar vidas es parte del trabajo, pero un bombero del área de Tampa Bay hizo todo lo posible y le dio a una enfermera de la UCIN de Tampa una segunda oportunidad de vida.

El teniente Derek Foss acaba de regresar a trabajar en el Rescate de Bomberos de Southern Manatee después de ocho semanas, recuperándose de una cirugía. Pasó por el quirófano y donó un riñón a la madre y enfermera de Tampa, Brianne Baker.

Cuando Baker tenía 15 años, le diagnosticaron una rara enfermedad renal, pero solo había un 3% de posibilidades de que necesitara un trasplante. En 2018, las complicaciones del embarazo afectaron en gran medida sus riñones y la llevaron a la etapa cuatro de insuficiencia renal. Dos años después, le dijo a 8 On Your Side que un caso de COVID-19 empeoró aún más las cosas.

Foto cortesía: Brianne Baker

“Mi esposo, mi hijo y yo contrajimos COVID-19 y, en cuatro meses, tenía insuficiencia renal en etapa cinco”, dijo Baker. “Mis médicos todavía están algo asombrados por eso. Realmente no han visto al COVID atacar los riñones, después del COVID de esa manera. Lo único que pueden entender es que continuó atacando específicamente mis riñones después y meses después de tener COVID, descubrí que iba a estar en la lista para trasplante”.

Rápidamente supo que las probabilidades estaban en su contra.

“Estando embarazada de mi hijo, terminé con un antígeno muy raro en mi sangre, por lo que redujo mi ventana del 96% de la población a solo seis, por lo que fue extremadamente difícil de escuchar”, dijo Baker. “Me volví muy desesperada. Fue muy, muy abrumador”.

Baker y su esposo, el bombero Joel Baker del Distrito de Bomberos de North River, recurrieron a las redes sociales con la esperanza de encontrar un donante compatible milagroso. La comunidad de enfermería y combate de incendios se unió para ayudar a correr la voz.

El teniente Foss se encontró con la publicación en las redes sociales, notó que su tipo de sangre podría ayudar a Baker y decidió hacerse un análisis de sangre en el Hospital General de Tampa. Conoció a Joel durante sus 21 años como bombero en el condado de Manatee, pero nunca conoció a Brianne.

“Pensé, tal vez seré compatible y lo fue”, dijo el teniente Foss.

El teniente Foss no solo era compatible, sino que tenía una compatibilidad perfecta de seis de seis y portaba el mismo antígeno raro que solo tiene el seis por ciento de la población.

“Definitivamente fue extraño cómo todo se alineó y se colocó en su lugar. No sé, simplemente sentí que era lo correcto. Creo que cada vida humana tiene un valor y todos merecen una oportunidad justa. A veces, las personas tienen una mala mano de cartas y si puedes ayudar, ¿por qué no lo harías?”, dijo el teniente Foss.

Después de extensas pruebas, se consideró que el bombero estaba lo suficientemente sano como para donar su riñón. La operación se realizó a principios de junio y fue todo un éxito.

El teniente Foss se tomó ocho semanas sin trabajar para recuperarse del procedimiento. Cuando regresó la semana pasada, volvió con una gran sorpresa.

“Los bomberos de North River, todos los compañeros de trabajo de Joel, me donaron su propio tiempo personal de vacaciones y enfermedad, así que mientras yo estaba fuera. Tuve tiempo suficiente para hacerlo y estaba preparado para hacerlo por mi cuenta de todos modos, pero no usé una hora de mi tiempo personal, cubrieron los dos meses”, dijo el teniente Foss.

Baker también se está recuperando, pero nos dice que se siente renovada y “increíble”.

“Nunca me di cuenta de mi declive durante ocho meses. Todo lo que hacía era dormir, no tenía apetito, era muy difícil trabajar. Nunca me di cuenta de cuánto decayó hasta que obtuve mi nuevo riñón. Me siento increíble y ahora tengo energía para seguir el ritmo de mi hijo de 3 años y mi hijo de 12 años y solo tengo una vida para vivir”, dijo Baker.

Dijo que siempre estará agradecida con el hombre humilde que lo hizo posible.

“Si alguien alguna vez está dispuesto a donar sangre, un órgano, lo que sea, por favor considéralo. No te das cuenta de cuántas vidas salvas y cuánta diferencia haces”, dijo Baker.