Bess the Book Bus lleva la lectura a los niños necesitados en Tampa Bay

TAMPA BAY, Florida (WFLA) – Una organización local sin fines de lucro se asegura de que los niños tengan acceso a los libros en todo momento.

Bess the Book Bus le trae la lectura directamente viajando por Tampa Bay para ayudar a los niños necesitados a construir una biblioteca en casa.

Los niños generalmente pueden subir al autobús para recoger sus libros, pero para mantener a todos seguros, las cosas son un poco diferentes.

Ahora obtienen una bolsa de mano con dos o tres libros apropiados para su edad y algunas golosinas adicionales, como crayones y juegos.

Los libros pueden ser el escape para que los niños viajen a otro lugar durante un momento difícil.

La fundadora, Jennifer Frances, le dijo a Lila Gross , de 8 On Your Side, que el autobús del libro lleva el nombre de su Nana, que inspiró un amor por la lectura.

Frances dijo que incluso cuando se alejaba de su Nana, los libros siempre se enviaban y los mantenían conectados.

Bess the Book Bus se quedará en Hillsborough Co. y Pinellas Co. durante este tiempo.

HAGA CLIC AQUÍ para obtener más información sobre Bess the Book Bus.

ÚLTIMAS HISTORIAS: