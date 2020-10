Batalla en Florida: Todos los ojos puestos en ‘El Estado Del Sol’ en la recta final de las Elecciones del 2020

TAMPA, Fla. (WFLA) – A menudo se dice que el camino a la Casa Blanca pasa por Florida y, si los horarios de ambas campañas presidenciales son una indicación, eso suena cierto este año.

Tanto el presidente Donald Trump como su retador demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, han puesto un fuerte enfoque en el Estado del Sol en la recta final antes del día de las elecciones.

Si bien ambas campañas han enviado varios sustitutos al estado la semana pasada, con más visitas programadas en los próximos días, los candidatos mismos están programados para aparecer en Tampa el jueves . El presidente Trump ha programado un mitin a la 1:30 pm en el Estadio Raymond James, mientras que Biden está programado para realizar un mitin en el Florida State Fairgrounds a las 6:30 pm

El ex presidente Barack Obama estuvo en Florida a principios de esta semana hablando de su ex vicepresidente. El ex oponente de Biden en las primarias demócratas, el alcalde Pete Buttigieg, también hizo campaña aquí .

Al otro lado del pasillo, el vicepresidente Mike Pence estuvo en Lakeland durante el fin de semana. Los hijos del presidente Trump también estaban en Sunshine State para hacer campaña por su padre.

De cara al futuro, la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris anunció el jueves que visitará los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach en Florida el sábado para alentar a los floridanos a votar. En otra parte de Florida el sábado, Eric Trump tiene programado visitar Jacksonville Beach y Longwood.

Su oficina local de elecciones lo mantiene informado esta temporada de elecciones. Evan Donovan, JB Biunno y la corresponsal de DC Kellie Meyer estarán en vivo a la 1 pm ET en Battleground Florida mirando hacia el día de las elecciones.