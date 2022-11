TAMPA, Fla. (WFLA) – Múltiples bares emergentes con temas navideños se están abriendo en Tampa, St. Petersburg y Dunedin esta temporada navideña.

A partir del 25 de noviembre y abierto hasta la víspera de Año Nuevo, “Miracle at Mezzo”, ubicado en Intermezzo Coffee & Cocktails en St. Pete, y “Miracle on Main”, ubicado en Strandhill Public Tampa Heights, servirán bebidas festivas.

El menú de cócteles en los lugares incluye “Christmapolitan”, “Christmas Carol Barrel”, “Snowball Old-Fashioned”, “Santa Little Helper”, “Holiday Spiked Chai”, “Grandma Got Run Over By A T-Rex” y más .

(Cortesía: Miracle/Sippin’ Santa)

Por primera vez en la historia, “Sippin’ Santa”, un bar emergente con temática tiki, abrirá en Dunedin en The Honu Restaurant and Tiki Bar cerca de Tampa y St. Pete.

Sippin’ Santa contará con una decoración festiva exagerada y un menú de cócteles con temática tiki.

El menú de cócteles incluye “Island of Misfit Toys”, “Jingle Bird”, “Yule Tide”, ‘Undertow Toddy” y “Rudolph’s Rum Rhapsody”.

(Cortesía: Miracle/Sippin’ Santa)

El lugar también ofrecerá especiales de comida festiva creados diariamente con ingredientes locales frescos. También habrá una fiesta fea de suéteres navideños el 3 de diciembre.

Al final de la temporada, Miracle donará el 10% de todas las ganancias de los artículos de vidrio exclusivos de Santa Pants, Christmas Carol Barrel y Santa Heads a la Fundación Seva, una organización global sin fines de lucro para el cuidado de los ojos que trabaja con comunidades de todo el mundo.