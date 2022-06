TOWN N’ COUNTRY, Fla (WFLA) – Al menos cinco gatos recibieron disparos en el parque de casas móviles Three Lakes en Sheldon Road.

El control de animales está investigando después de que tres gatos murieran por heridas de bala y otros dos resultaran gravemente heridos.

El primer tiroteo de gatos conocido en Three Lakes ocurrió en abril de 2021 cuando un gato negro fue asesinado a tiros.

Desde ese incidente, se han producido otros cuatro tiroteos de gatos. El más reciente ocurrió la semana pasada cuando un gato llamado “Fantasma” se convirtió en la última víctima.

“Ese es un patrón”, dijo Sherry Silk, directora ejecutiva de Humane Society of Tampa Bay. “A alguien allí no le gustan los gatos y piensa que así es como se van a deshacer de ellos. Lo sé por la experiencia de trabajar en casos de crueldad”, dijo Sherry Silk, directora ejecutiva de Humane Society of Tampa Bay.

La Sociedad Protectora de Animales de Tampa Bay ofrece una recompensa de $2,500 por información que conduzca a encontrar al responsable.