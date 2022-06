TAMPA, Fla. (WFLA) – En solo 24 horas, la violencia con armas de fuego ha dejado dos muertos y varios heridos en la ciudad de Tampa.

Tras el saldo lamentable, el departamento de policía envió este martes un mensaje a la comunidad: La violencia con armas de fuego, tiene que parar.

Rose Angelakopoulous, oficial de la Policía de Tampa, se refirió a los sucesos de ayer. “Es algo alarmante ¿verdad? Que en menos de dos horas en la ciudad de Tampa tengamos dos homicidios relacionados con armas de fuego”.

La oficial nos dijo que el primer tiroteo del lunes fue en una gasolinera entre la avenida República de Cuba y Columbus Drive, mientras que el segundo fue en la calle 35.

Afirma que hay demasiadas armas en manos de las personas equivocadas. “Todas esas armas que se usan en esos homicidios, en esos tiroteos no son armas compradas legalmente. Desafortunadamente son armas que esas personas obtienen a través un robo o entrando a un carro que estaba abierto”. Sostuvo Angelakopoulous.

En lo que va de 2022, 78 armas de fuego han sido robadas, una situación que tienen presente las autoridades de Tampa. “Si tú tienes un arma de fuego y estás ilegalmente con esa arma de fuego te vamos a encontrar y te vamos a arrestar”.

En uno de los tiroteos del lunes resultó herido un menor, demostrando que la violencia no distingue edad. “Un niño de 15 años ¡15 años! Eso no debe suceder. Gracias a dios él está vivo, pero sí hay otra persona muerta”.

Las autoridades dicen que la ciudadanía juega un papel determinante para evitar más muertes. “Necesitamos más ojos allá en la comunidad”.

Por ello invitan a estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y denunciar de forma segura y a tiempo. “Si tú viste algo y quieres quedarte callado o no quieres involucrarte en el papel, no más dilo ¡dilo! Dennos la información y hacemos lo que tenemos que hacer con esa información. Y a la comunidad hispana específicamente, que son los que nos está escuchando, no nos tengan miedo, nosotros no los vamos a poner en cosas de inmigración ni nada de eso. Los vamos a tomar en serio y por favor dígannos lo que está pasando en la comunidad”.

Si quieres hacer una denuncia anónima, puedes hacer click en este enlace, visitar la página web de Crime Stoppers of Tampa Bay o llamar al 1-800-873-TIPS.